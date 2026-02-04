Fed: Παραιτήθηκε από τον Λευκό Οίκο ο Στίβεν Μίραν

Με αυτή την κίνηση υλοποίησε τη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στη Γερουσία, καθώς η θητεία του στην κεντρική τράπεζα αποκτά πλέον πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου υπέβαλε ο διοικητής της Federal Reserve, Στίβεν Μίραν, υλοποιώντας την δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στη Γερουσία, καθώς η θητεία του στην κεντρική τράπεζα αποκτά πλέον πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Ο Μίραν τελούσε σε άνευ αποδοχών άδεια από το CEA από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ τον διόρισε πέρυσι για να καλύψει αιφνίδια κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, με θητεία που έληγε στις 31 Ιανουαρίου. Η διπλή αυτή ιδιότητα είχε προκαλέσει αντιδράσεις Δημοκρατικών γερουσιαστών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι θα μετέτρεπε τον νεότερο διαμορφωτή πολιτικής της Fed σε «προεδρική μαριονέτα».

Δέσμευση προς τη Γερουσία

Ο Μίραν είχε υποστηρίξει ότι, βάσει νομικών συμβουλών, δεν ήταν υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το CEA, καθώς ο ρόλος του στη Fed θεωρούνταν προσωρινός. «Υποσχέθηκα στη Γερουσία ότι, αν παρέμενα στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον Ιανουάριο, θα αποχωρούσα επίσημα από το Συμβούλιο», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του. «Θεωρώ σημαντικό να τηρώ τον λόγο μου, καθώς συνεχίζω να ασκώ τα καθήκοντά μου στη Federal Reserve».

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προτείνει τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, διαδεχόμενος τον Τζερόμ Πάουελ. Αν και μια τέτοια κίνηση θα κάλυπτε τη θέση που κατέχει σήμερα ο Μίραν, η νομοθεσία επιτρέπει την παραμονή του έως ότου επιβεβαιωθεί διάδοχος από τη Γερουσία.