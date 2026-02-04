ΧΑ: Ήπια διόρθωση στις τράπεζες, βάζουν «πλάτη» τα μη τραπεζικά blue chips

Σε οριακά θετικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης, με στήριξη από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street και με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να εμφανίζουν μικτά πρόσημα την Τετάρτη, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί να κινηθεί εκ νέου ανοδικά, απέχοντας πλέον λιγότερο από 1% από το ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις χθεσινές πιέσεις των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου στις ΗΠΑ, απέναντι στις οποίες, όπως σημειώνουν ξένοι αναλυτές, οι επενδυτές αρχίζουν να γίνονται πιο επιλεκτικοί. Οι αποτιμήσεις σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζουν αρκετά απαιτητικές και, σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δύσκολο να διαχυθούν οι όποιες ανησυχίες.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο πρώτο 60λεπτο των συναλλαγών η σκυτάλη της ανόδου βρίσκεται σε μη τραπεζικά blue chips, με τις μετοχές των Lamda Development, Coca-Cola HBC, ElvalHalcor και ΔΕΗ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap, ενώ ξεχωρίζει και η άνοδος της Optima περί του 1,9%.

Ο τζίρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς λίγο πριν τις 11:30 ξεπερνά τα 52 εκατ. ευρώ, το 60% των οποίων αφορά συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Στα 6,33 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής η αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο τραπεζικός δείκτης, αν και ξεκίνησε με άνοδο έως τις 2.845 μονάδες, καταγράφει απώλειες 0,44% στις 2.809,54 μονάδες. Στη σύνθεσή του, πέραν της Optima, ανοδικά κινούνται και οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς σε ποσοστό 0,69% και 0,32% αντίστοιχα, ενώ με θετικό πρόσημο διαπραγματεύεται και η Credia (+0,14%). Στον αντίποδα, η Alpha Bank διορθώνει σε ποσοστό 1,23%, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφουν και οι ΕΤΕ (-0,60%) και Τρ. Κύπρου (-0,21%).

Παρά τη μικτή εικόνα στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης κινείται ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών, αν και περιορίζει τα κέρδη του στο +0,05% και τις 2.371,25 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 46 μετοχές διαπραγματεύονται σε θετικό έδαφος, έναντι 44 σε αρνητικό και 60 που διατηρούνται αμετάβλητες.