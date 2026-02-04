Crypto: «Εξαυλώθηκαν» 500 δισ. δολ. σε μία εβδομάδα - «Παλεύει» για τα 76.000 δολ. το Bitcoin

Σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια έγιναν «καπνός» από την αγορά κρυπτονομισμάτων σε λιγότερο από μια εβδομάδα, καθώς επιταχύνθηκε το μαζικό sell-off με το Bitcoin να ηγείται των απωλειών, σημειώνει το Bloomberg.

Η συνολική αξία της αγοράς crypto έχει μειωθεί κατά 467,6 δισ. δολ. από τις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko. Το Bitcoin την Τρίτη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη στις αρχές Νοεμβρίου 2024, μία εξέλιξη που οδήγησε σε μία κυβέρνηση πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα.

Το βασικό κρυπτονόμισμα, το οποίο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο 15 μηνών των 72.877 δολαρίων, ανέκτησε κάποιο έδαφος την Τετάρτη, και διαπραγματεύεται οριακά πάνω από τα 76.000 δολάρια.

Παρά τον φιλικά προσκείμενο προς τα crypto Λευκό Οίκο και την αυξανόμενη θεσμική υιοθέτηση, το Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου 40% από τότε που εκτοξεύτηκε σε επίπεδο ρεκόρ στις αρχές Οκτωβρίου. Η πτώση έρχεται μετά από μια σειρά ρευστοποιήσεων στις 10 Οκτωβρίου που εξαφάνισαν 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε μοχλευμένα στοιχήματα, από τα οποία η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων δεν έχει ακόμη ανακάμψει.

Τα crypto χάνουν 1,7 τρισ. δολ. από την κορύφωση του Οκτωβρίου

Οι μειώσεις έρχονται μετά από μια ασταθή εβδομάδα στις παγκόσμιες αγορές που είδε επίσης απότομες διακυμάνσεις στον χρυσό και το ασήμι. Ενώ τα πολύτιμα μέταλλα βρήκαν αγοραστές την Τρίτη μετά από τις πρόσφατες απώλειες, τα κρυπτονομίσματα δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υποστήριξη. Το Bitcoin και οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησαν τους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Η πτώση του Bitcoin εγείρει αμφιβολίες ότι λειτουργεί ως ένα είδος «ψηφιακού χρυσού», καθώς δεν έχει λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ο επενδυτής Μάικλ Μπέρι προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι το Bitcoin έχει εκτεθεί ως ένα καθαρά κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο, αποτυγχάνοντας να καθιερωθεί ως αντιστάθμισμα παρόμοιο με τα πολύτιμα μέταλλα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια σε ανοδικά και πτωτικά στοιχήματα κρυπτονομισμάτων έχουν ρευστοποιηθεί στην αγορά perpetual futures, ανεβάζοντας συνολικά τις απώλειες σε πάνω από 6,67 δισεκατομμύρια δολάρια από τις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGlass.

Οι ροές προς τα αμερικανικά ETFs Bitcoin παραμένουν ασταθείς. Μετά από τα περίπου 562 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρές εισροές που σημειώθηκαν τη Δευτέρα, οι επενδυτές απέσυραν 272 εκατ. δολ. την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ιστορικά, υπήρξε μια «τεράστια σχεδόν θρησκευτική πίστη» στη διατήρηση του Bitcoin ως asset ανεξάρτητα με τι συμβαίνει στην αγορά, δήλωσε ο Μάικλ Νόβογκρατζ, διευθύνων σύμβουλος της Galaxy Digital LP. «Με κάποιο τρόπο ξέσπασε αυτός ο ιός ή αυτός ο πυρετός και ξεκίνησε να βλέπουμε κάποιες πωλήσεις».