Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

«Εμένα ο ρόλος μου είναι να υπάρχει στρατηγική εξωστρέφειας. Προφανώς πρέπει να πάμε καλύτερα, αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται ενότητα, αγώνα, σοβαρότητα και αξιοπιστία», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» στην ερώτηση για την εσωκομματική γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ.

«Όποιος έχει άλλη στρατηγική για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύει ότι ο δικός του θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του στα συντεταγμένα όργανα του κόμματος», ανέφερε στη συνέχεια.

Μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να διαμορφώνεται ο διάλογος με βάση αυτές» και πρόσθεσε, «ο Μητσοτάκης εμφανίζεται σαν να έγινε Πρωθυπουργός χθες και δεν κυβερνάει τόσα χρόνια. Το ερώτημα είναι αν δικαιούται Τρίτη θητεία. Εγώ λέω όχι».

Σε ότι αφορά το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, είπε ότι «ο Μητσοτάκης εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών», και πρόσθεσε, «δεν πρέπει η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να ορίζει τη δικαστική, αυτό θα πρέπει να σταματήσει».

Για το άρθρο 16, υπογράμμισε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη υπέρ της ίδρυσης Μη Κρατικών και Μη Κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, «γιατί μπίζνες με την παιδεία δεν μπορούν να γίνονται».

Για την μονιμότητα στο Δημόσιο δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει το ισχύον πλαίσιο και κατέληξε λέγοντας πως «ο Μητσοτάκης κάνει συνταγματικό λαϊκισμό».

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε πως πρέπει να γίνει διάλογος με την Τουρκία, αλλά χωρίς αυταπάτες και κοροϊδία.