e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά μη διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες την Παρασκευή

Προσωρινά μη διαθέσιμες θα είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δικτυακών υποδομών του φορέα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 16:30 έως τις 18:30, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου (www.efka.gov.gr), δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα.