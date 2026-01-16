FIFA: Πάνω από 350 εκατ. αιτήσεις για μόλις 7 εκατ. εισιτήρια του Μουντιάλ 2026

Μόλις 7 εκατομμύρια εισιτήρια -που θα φορούν μόνο στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου- θα είναι διαθέσιμα για τους φιλάθλους.

Περισσότερες από 350 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής, καθώς δεκάδες χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι από κάθε γωνιά του κόσμου προσπαθούν να εξασφαλίσουν την θέση τους στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της χρονιάς.

Όπως αποκάλυψε ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μιλώντας σε μία σύνοδο για την ασφάλεια της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κολοράντο Σπρινγκς, οι αιτήσεις για συμμετοχή στην τρίτη φάση της κλήρωση των εισιτηρίων έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία των διοργανωτών αλλά και την προσφορά, καθώς μόλις 7 εκατομμύρια εισιτήρια -που θα φορούν μόνο στη φάση των ομίλων- θα είναι διαθέσιμα για τους φιλάθλους.

«Μιλώντας με τη FIFA την περασμένη εβδομάδα, ενημερωθήκαμε πως έχουν κατατεθεί πάνω από 350 εκατομμύρια αιτήματα για αγορά εισιτηρίων», είπε ο Τζουλιάνι, υπογραμμίζοντας πως «αυτό μόνο του εξηγεί πόσοι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι εδώ που θα έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σημειώνεται πως κατά την τρίτη φάση των πωλήσεων εισιτηρίων που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, οι φίλαθλοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος και να μπουν στην σχετική κλήρωση για να κάνουν δικά τους εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων της φάσης των ομίλων. Σύμφωνα με την FIFA, κατά τις δύο πρώτες φάσεις πωλήθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια εισιτήρια.

Αυξημένο ενδιαφέρον σημαίνει εκτόξευση τιμών

Όπως είναι φυσικό, το αυξημένο ενδιαφέρον των φιλάθλων για την παρακολούθηση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει οδηγήσει τις τιμές στα ύψη, καθώς η στρατηγική που ακολουθεί η FIFA για την τιμολόγηση των εισιτηρίων αφήνει περιθώρια σημαντικών αυξήσεων, ανάλογων με την ζήτηση που υπάρχει, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα αφορά αποκλειστικά τους πλούσιους Αμερικανούς και επισκέπτες και θα «αποκλείσει» τους απλούς οπαδούς.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, κάλεσε τη FIFA να μειώσει τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι της πόλης και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της εργατικής τάξης δεν πρέπει να αποκλείονται από αγώνες που διεξάγονται στην «αυλή» τους. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε επίσης τη FIFA να διασφαλίσει ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν προσιτές, ώστε το «Παγκόσμιο Κύπελλο να μην χάσει την επαφή με τους γνήσιους οπαδούς που κάνουν το παιχνίδι τόσο ξεχωριστό».

Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο, η FIFA μείωσε τις τιμές για ένα μικρό μέρος των εισιτηρίων που προορίζονται για τους πιο «πιστούς οπαδούς» των εθνικών ομοσπονδιών, αλλά αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μερίδιο των διαθέσιμων θέσεων - περίπου το 1,6% των εισιτηρίων ανά αγώνα.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών ανά την υφήλιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το πρώτο που θα διεξαχθεί με το καινούργιο φορμάτ των 48 ομάδων, κάτι που σημαίνει πως τα γήπεδα των τριών χωρών θα φιλοξενήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό αγώνων σε μία μόνο διοργάνωση: συνολικά 104 αναμετρήσεις.

Όπως ανέφερε ο Τζουλιάνι τουλάχιστον 800 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν έστω και για λίγο την κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο. «Νομίζω ένα καλό μέτρο σύγκρισης είναι το Super Bowl», είπε ο Τζουλιάνι. «Περίπου 130 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το τελευταίο Super Bowl. Τον τελευταίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον παρακολούθησαν 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.