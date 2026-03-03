Ισραήλ: Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ετοιμάζεται για να επανεκκινήσει τις πτήσεις

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε το Σάββατο, με την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντίποινα.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, η κύρια διεθνής πύλη της χώρας κοντά στο Τελ-Αβίβ, ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ πρόκειται να ανοίξει σταδιακά από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, με μόνο μία πτήση επιβατικού αεροσκάφους ανά μία ώρα στην πρώτη φάση.

Το αεροδρόμιο τελικά θα ανοίξει για δύο επιβατικές πτήσεις ανά ώρα στη δεύτερη φάση, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση του το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, χωρίς να δίνει ένα χρονοδιάγραμμα.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε το Σάββατο, με την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Τα μπαράζ πυραύλων συνεχίσθηκε και σήμερα, με σειρήνες να ηχούν σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ