«Μεγαλύτερο σημαίνει καλύτερο»: Το στοίχημα της FIFA για το εντελώς ανανεωμένο Μουντιάλ 2026

Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι 16 ακόμα χώρες θα εκπροσωπηθούν σε σχέση με το Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022.

«Μεγαλύτερο σημαίνει καλύτερο». Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της FIFA για το ανανεωμένο Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες (ρεκόρ χωρών-διοργανωτών) και θα έχει περισσότερους αγώνες από ποτέ.

Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική διαφορά σε σχέση με κάθε προηγούμενη διοργάνωση είναι ότι για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι 16 επιπλέον χώρες θα εκπροσωπηθούν στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη σε σχέση με το τελευταίο Μουντιάλ που διεξήχθη στο Κατάρ το 2022.

Όλοι αυτοί οι επιπλέον αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις χώρες: Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που το Παγκόσμιο Κύπελλο μοιράζεται σε τρεις διοργανώτριες χώρες.

Το 2018, όταν τα μέλη της FIFA ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητας «United 2026» έναντι της πρότασης του Μαρόκου, ο τότε πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, Κάρλος Κορδέιρο, χαρακτήρισε τη στιγμή «σπάνια και σημαντική».

«Νιώθουμε μεγάλη τιμή από την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι συνάδελφοι μας στην οικογένεια της FIFA», δήλωσε. «Με τη δύναμη της ένωσης τριών χωρών μας και της περιοχής της Concacaf, ανυπομονούμε να βάλουμε το ποδόσφαιρο σε μια νέα και βιώσιμη πορεία για τις επόμενες γενιές».

Τον Μάιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την προετοιμασία του Μουντιάλ και επιβεβαίωσε ότι θα «βοηθήσει στον σχεδιασμό του μεγαλύτερου, ασφαλέστερου και πιο εντυπωσιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στην ιστορία».

Στη συνάντηση, ο Τραμπ όρισε τον Άντριου Τζουλιάνι, γιο του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ως εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας εργασίας, ενώ ο Κορδέιρο, τώρα σύμβουλος της FIFA, διορίστηκε ανώτερος σύμβουλος. «Αυτή θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την ομορφιά και το μεγαλείο της Αμερικής», είπε ο Τραμπ. «Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε φιλάθλους από όλο τον κόσμο. Έχω δώσει εντολή σε όλη μου την ομάδα να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να γίνει το Μουντιάλ μια πρωτοφανής επιτυχία… Θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο».

Με τον αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων, το τουρνουά του προσεχούς καλοκαιριού θα ξεκινήσει με 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες, θα προκριθούν στη φάση των 32.

Για την κατάταξη των τρίτων ομάδων θα χρησιμοποιηθούν οι βαθμοί που θα συγκεντρωθούν στους τρις αγώνες κάθε ομάδας στη φάση των ομίλων, μαζί με τη διαφορά τερμάτων και τα γκολ που έχουν σημειωθεί. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας (βαθμοί, διαφορά τερμάτων τέρματα υπέρ), θα ληφθούν υπόψη οι «βαθμοί πειθαρχίας» (yellow card = -1, red card μετά από δύο κίτρινες = -3, απευθείας κόκκινη = -4). Αν παραμένει ισοπαλία, η ομάδα με την υψηλότερη παγκόσμια κατάταξη θα προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ.

Η FIFA τόνισε ότι επέλεξε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων αντί για 16 ομίλους των τριών ομάδων μετά από «ενδελεχή εξέταση που έλαβε υπόψη την εμπειρία ομάδων και φιλάθλων, την ευημερία των παικτών και την αθλητική ακεραιότητα».

Στο νέο format, η ομάδα που θα κερδίσει τον τελικό στις 19 Ιουλίου θα έχει παίξει οκτώ αγώνες, έναν περισσότερο από ό,τι στο Κατάρ, λόγω της προσθήκης της φάσης των 32.

Το Μουντιάλ επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική μετά από 32 χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν το USA ’94, με τη μεγαλύτερη μέση προσέλευση στην ιστορία του θεσμού, ενώ το Μεξικό ήταν η πρώτη χώρα που φιλοξένησε δύο φορές το τουρνουά. Ο Καναδάς έχει συμμετάσχει μόνο δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν το είχε διοργανώσει.

Το τουρνουά θα έχει 16 πόλεις-διοργανώτριες στις τρεις χώρες, με τον Καναδά να φιλοξενεί Βανκούβερ και Τορόντο, το Μεξικό τη Γκουανταλαχάρα, τη Μεξικό Σίτι και το Μοντερέι, και τις ΗΠΑ τις Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Χιούστον, Κάνσας Σίτι, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη/Νιού Τζέρσι, Φιλαδέλφεια, Σαν Φρανσίσκο και Σιάτλ.

Η Kristi Noem, γραμματέας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, τόνισε ότι η οργάνωση ενός τέτοιου σύνθετου γεγονότος είναι «ισοδύναμη με μια ντουζίνα Super Bowls μέσα σε ένα μόνο καλοκαίρι».

Δεν πρόκειται μόνο για περισσότερες ομάδες, αγώνες ή πόλεις. Ενώ το Κατάρ είχε μία «μασκότ» (ένα λευκό παραδοσιακό κάλυμμα κεφαλής), το 2026 κάθε χώρα-διοργανώτρια θα έχει τον δικό της.

Ο Καναδάς θα εκπροσωπείται από τον Maple τον τάρανδο, το Μεξικό από τον Zayu το τζάγκουαρ και οι ΗΠΑ από τον Clutch τον λευκοκέφαλο αετό. Κάθε μασκότ αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, την κληρονομιά και το πνεύμα της χώρας της.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσι και θα έχει ένα ακόμη νέο στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αμερικανική αθλητική κουλτούρα — ένα σόου στο ημίχρονο.

Το σχέδιο για το Super Bowl-style ημίχρονο ανακοινώθηκε φέτος από τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Κρις Μάρτιν των Coldplay να συμμετέχει στη δημιουργία ενός lineup καλλιτεχνών για την 15λεπτη διακοπή.

Για να πάρετε μια γεύση, στον περσινό τελικό του Club World Cup εμφανίστηκαν οι J Balvin, Doja Cat και Tems στο πρώτο ημίχρονο, μπροστά σε 81.118 θεατές, ενώ η Τσέλσι επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στο MetLife Stadium.

Μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και σίγουρα διαφορετικό.