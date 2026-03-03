Πάνω από 58.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο - Το Τελ Αβίβ θα πλήξει νέους στόχους της Χεζμπολάχ

Ο αριθμός των εκτοπισμένων διπλασιάστηκε μετά τον απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες, σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης των καταστροφών της κυβέρνησης.

Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Λιβάνου, καθώς η χώρα υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς σε απάντηση σε επιθέσεις της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων διπλασιάστηκε μετά τον απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες, σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης των καταστροφών της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα «επιτεθεί» σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους αυτής της πόλης του Λιβάνου, που έχει εγγραφεί στην παγκόσμια κληρονομιά της Unesco, να εκκενώσουν τις εν λόγω περιοχές.

«Επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους του Λιβάνου, κυρίως αυτούς της πόλης της Τύρου: ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, λόγω των παράνομων προσπαθειών να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στην περιοχή¬, δήλωσε ένας αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, ο Αβισάι Αντράε. Δημοσίευσε έναν χάρτη των τομέων που αποτελούν στόχο και κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 300 μέτρα» από εκεί.

Την ίδια ώρα ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τα πλήγματά της κατά της Χεζμπολάχ μέχρι να αφοπλιστεί το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Χεζμπολάχ διέπραξε σοβαρό λάθος» πραγματοποιώντας επιθέσεις κατά του βορείου Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε ανακοίνωση.

«Είμασταν έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο, και απαντάμε στο εξής με σημαντική δύναμη. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε την απειλή που αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η οργάνωση αυτή να αφοπλιστεί» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ