Νέο ράλι για το πετρέλαιο με ώθηση από τα Στενά του Ορμούζ

Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνάει από τα Στενά, με εξαγωγές κυρίως σε Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Αφρική.

Διεύρυνε τα κέρδη του το πετρέλαιο για δεύτερη ημέρα την Τρίτη, αφού το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο προσπαθήσει να περάσει.

Tα futures του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate ενισχύθηκαν περισσότερο από 5%, ή 4,04 δολάρια, στα 75,21 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, Brent επίσης σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ή 4,41 δολάρια, στα 82,15 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 12% αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών έχει σταματήσει.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνάει από τα Στενά, με τις εξαγωγές να κατευθύνονται κυρίως στην Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Αφρική.

Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτινάσσονται περισσότερο από 60% στην εβδομάδα, αφότου το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή LNG λόγω ιρανικών επιθέσεων με drones.

Οι αναλυτές εμπορευμάτων της Wall Street έχουν προειδοποιήσει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Η αγορά συνεχίζει να αφομοιώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή», ανέφεραν οι αναλυτές της ING. «Ενώ υπάρχουν ανησυχίες για τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ένας μεγαλύτερος κίνδυνος για την αγορά θα ήταν η στόχευση πρόσθετων ενεργειακών υποδομών στην περιοχή από το Ιράν. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο παρατεταμένες διακοπές», τόνισαν.

Η Bernstein αναβάθμισε την εκτίμησή της για την τιμή του Brent το 2026 από 65 δολάρια σε 80 δολάρια το βαρέλι, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 120-150 δολάρια σε μια ακραία περίπτωση σύγκρουσης διαρκείας.