Γερμανία: Η συμφωνία με το Ισραήλ ενισχύει την κυβερνοάμυνα

Η νέα γερμανο-ισραηλινή συμφωνία στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις απειλές στον κυβερνοχώρο και να βελτιώσει τις υποδομές ασφαλείας, δήλωσε σήμερα μιλώντας στη γερμανική βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ο Ντόμπριντ υπέγραψε την συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος «κυβερνοθόλου», ενός κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και καινοτομίας στον κυβερνοχώρο, τη συνεργασία στον τομέα των αμυντικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και των προηγμένων συστημάτων προειδοποίησης για τους πολίτες.

«Είχαμε ήδη μια εταιρική σχέση εμπιστοσύνης στο παρελθόν, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω» είπε ο Ντόμπριντ. «Το Ισραήλ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Θέλουμε να επωφεληθούμε από αυτό».

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι η συμφωνία θα επεκταθεί στην προστασία των ενεργειακών υποδομών και των συνδεδεμένων δικτύων οχημάτων, εκτός από την ενίσχυση της συνεργασίας στην πολιτική προστασία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ποινική δίωξη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις να αναβαθμίσουν τα συστήματα κυβερνοάμυνας για την αντιμετώπιση τεχνολογικά προηγμένων επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ