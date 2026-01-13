Γερμανία: Να σταλούν γερμανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία εισηγείται η Ένωση Εφέδρων

Την άμεση αποστολή γερμανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Γροιλανδία εισηγείται η Ένωση Εφέδρων των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Πρέπει να θεωρούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει πολύ σοβαρά το θέμα της Γροιλανδίας. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να δείξει μια πολύ ισχυρότερη παρουσία εκεί», δήλωσε στην BILD o πρόεδρος της Ένωσης Πάτρικ Σένσμπουργκ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει ταυτόχρονα και την ευρωπαϊκή ενότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο αρκτικό νησί θα πρέπει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να σταθμεύουν δύο ευρωπαϊκές ταξιαρχίες υπό δανική ηγεσία. «Η Γερμανία, η οποία έχει ιδιαίτερη ευθύνη, θα μπορούσε π.χ. να αναλάβει την εκπαίδευση στρατιωτών», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ