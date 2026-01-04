Ειδήσεις | Διεθνή

Λευκός Οίκος για Μαδούρο: FAFO

Newsroom
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Λευκός Οίκος δίνει μια προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση.

Σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που απεικονίζεται ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει το σύντομο μήνυμα: «No games. FAFO».

Το FAFO είναι ακρωνύμιο του «Fuck Around and Find Out» - μια αργκό έκφραση που χρησιμοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - και υποδηλώνει τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν όταν κάποιος έχει απερίσκεπτη συμπεριφορά. Το μήνυμα του Λευκού Οίκου είναι σαφές: μην παίζεις μαζί μας γιατί οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες και σκληρές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας για τον οποίο εκκρεμούσε αμερικανικό ένταλμα σύλληψης από το 2020, έπεσε στα χέρια των Αμερικανών με μια «κινηματογραφική» επιχείρηση στο Καράκας και πλέον βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες.

