Τραμπ: Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ασφαλής μετάβαση εξουσίας - Απειλές προς Κούβα, Κολομβία

Ανέφερε ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες πρόκειται να εισέλθουν στη Βενεζουέλα για να αποκαταστήσουν τις πετρελαϊκές υποδομές και να «αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:01

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον απόηχο της επίθεσης στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα διοικήσουν» τη Βενεζουέλα μέχρι «να έρθει η στιγμή που θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση» της εξουσίας.

Στην αρχή της ομιλίας του έκανε αναφορά στην «εξαιρετική» στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί, κατόπιν δικής του εντολής. Όπως δήλωσε, χρησιμοποιήθηκε «συντριπτική» αμερικανική στρατιωτική ισχύς «από αέρος, ξηράς και θαλάσσης».

Τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στράφηκαν εναντίον «ενός βαριά οχυρωμένου στρατιωτικού φρουρίου» στην καρδιά του Καράκας για να οδηγήσουν τον Μαδούρο «ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Συνέκρινε την επιχείρηση με προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν - συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων εναντίον πυρηνικών στόχων.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που πέτυχε η Αμερική χθες», ανέφερε.

Όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας «εξουδετερώθηκαν πλήρως» κατά την επίθεση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πρόσθεσε ότι τα φώτα του Καράκας έσβησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «λόγω μιας συγκεκριμένης τεχνογνωσίας» που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του «αντιμετωπίζουν πλέον την αμερικανική Δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης για την «εκστρατεία θανατηφόρας ναρκοτρομοκρατίας» κατά των ΗΠΑ και των πολιτών τους.

«Οι άνθρωποι που στέκονται ακριβώς πίσω μου»

Ο Τραμπ ξεδίπλωσε το σχέδιο του για την επόμενη ημέρα της Βενεζουέλας, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα διοικήσουν» τη Βενεζουέλα μέχρι «να έρθει η στιγμή που θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση» της εξουσίας.

Σε ερώτημα αν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ «θα διοικήσουν» τη Βενεζουέλα σημαίνει ότι θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος, ο Τραμπ απάντησε «δεν φοβόμαστε τα στρατεύματα στο έδαφος» και πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός είχε «στρατεύματα στο έδαφος χθες το βράδυ, σε πολύ υψηλό επίπεδο».

«Θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η χώρα θα διοικηθεί σωστά», επανέλαβε.

Ερωτηθείς ποιον ακριβώς μηχανισμό θα χρησιμοποιήσει για τη διοίκηση της χώρας, ανέφερε ότι «ορίζουμε ανθρώπους αυτή τη στιγμή» και ότι «θα σας ενημερώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι».

Στο ερώτημα ποιος θα διοικεί τη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια χειρονομία προς τον εαυτό του και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντας ότι «σε μεγάλο βαθμό, για ένα χρονικό διάστημα, θα είναι οι άνθρωποι που στέκονται ακριβώς πίσω μου».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επίσης δήλωσε ότι «δεν θα μας κοστίσει το παραμικρό το να διοικούμε την Βενεζουέλα καθώς έχει πηγές εσόδων για εμάς που θα καλύπτουν και με το παραπάνω αυτό το κόστος».

Ευχαρίστησε τον στρατό

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον στρατό για την «εκπληκτική ταχύτητα, ισχύ, ακρίβεια και ικανότητά» του.

Όπως δήλωσε ότι αυτοί οι «άριστα εκπαιδευμένοι πολεμιστές» επιχειρούσαν σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Οι δυνάμεις της Βενεζουέλας «μας περίμεναν», ανέφερε, με «πολλά πλοία σε ανάπτυξη».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε «κατάσταση ετοιμότητας», ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βενεζουελανικές δυνάμεις «κατακλύστηκαν πλήρως και αχρηστεύθηκαν πολύ γρήγορα».

Προσθέτει ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν σκοτώθηκε και δεν χάθηκε κανένας εξοπλισμός.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται διά θαλάσσης» και ισχυρίστηκε ότι κάθε σκάφος που μεταφέρει ναρκωτικά σκοτώνει κατά μέσο όρο 25.000 ανθρώπους. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ναρκωτικών προέρχεται από τη Βενεζουέλα.

Και δεύτερη επίθεση αν χρειαστεί

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πετρελαϊκός τομέας στη Βενεζουέλα έχει αποδειχθεί «αποτυχία» και πρόσθεσε ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες πρόκειται να εισέλθουν στη χώρα για να αποκαταστήσουν τις υποδομές και να «αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα». Συγκεκριμένα, τόνισε ότι υπάρχουν σχέδια για την «ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών», τα οποία, όπως ανέφερε, θα «χρηματοδοτηθούν απευθείας από τις πετρελαϊκές εταιρείες».

Πάντως συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες» να εξαπολύσουν μια δεύτερη, «και πολύ μεγαλύτερη», επίθεση στη χώρα εάν χρειαστεί.

Δήλωσε ότι αρχικά ήταν προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουν ένα «δεύτερο κύμα» και θεωρούσαν ότι αυτό θα ήταν απαραίτητο, όμως, δεδομένης της επιτυχίας της χθεσινοβραδινής επίθεσης, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί πλέον.

Πλούσιοι, ανεξάρτητοι και ασφαλείς

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η «συνεργασία» των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα θα καταστήσει τον λαό της Βενεζουέλας «πλούσιο, ανεξάρτητο και ασφαλή», προσθέτοντας ότι οι Βενεζουελάνοι που ζουν στις ΗΠΑ θα είναι «εξαιρετικά χαρούμενοι».

«Δεν πρόκειται να υποφέρουν άλλο», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μαδούρο «παράνομο δικτάτορα», τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τη διοχέτευση «κολοσσιαίων ποσοτήτων θανατηφόρων παράνομων ναρκωτικών» στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον κατηγορεί ότι επέβλεπε το καρτέλ Cartel de los Soles.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται σε πλοίο με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη και ότι «σύντομα θα ληφθεί απόφαση» μεταξύ Νέας Υόρκης και Μαϊάμι.

Θέλουμε να βοηθήσουμε και την Κούβα

Και η Κούβα είχε θέση στη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Κούβα είναι ακόμη ένα μέρος στο οποίο θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες του».

Μάλιστα στο θέμα Κούβα αναφέρθηκε και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε με νόημα ότι «αν ήμουν μέλος της κυβέρνησης της Αβάνας θα ανησυχούσα».

Ο Πέτρο καλά θα κάνει να προσέχει

Τα βέλη Τραμπ στράφηκαν και κατά του Κολομβιανού ομολόγου του, Γκουστάβο Πέτρο. «Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

«Άδειασε» τη Ματσάδο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Μάτσαδο, διαθέτει την υποστήριξη ή τον σεβασμό που απαιτείται για να ηγηθεί της χώρας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όταν ερωτήθηκε αν είχε έρθει σε επαφή με τη Μάτσαδο μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτήν να γίνει η ηγέτιδα. Δεν έχει την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό εντός της χώρας. Είναι μια πολύ ευγενική γυναίκα, αλλά δεν έχει τον σεβασμό για να ηγηθεί».



Φωτογραφία @AP