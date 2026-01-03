Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ διαμηνύει στις ΗΠΑ πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό»

Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό, διαβεβαίωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε σήμερα πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό», σε μια προφανή απάντηση στις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν για να σώσουν διαδηλωτές στο Ιράν σε περίπτωση που οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», διαβεβαίωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σθεναρά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

