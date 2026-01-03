Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Στη Μπογκοτά βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για μια πιθανή μαζική εισροή Βενεζουελάνων προσφύγων.

Μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που ξεκίνησε στις 03:00 τοπική ώρα, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων με τη Βενεζουέλα.

Από τη Μπογκοτά βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για μια πιθανή μαζική εισροή Βενεζουελάνων προσφύγων, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η περιοχή «κρατά την αναπνοή της» εν μέσω των αναφορών για τη φερόμενη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πέτρο έχει καλέσει επανειλημμένα σε ειρήνη και διάλογο από τη στιγμή που αναφέρθηκαν οι πρώτες εκρήξεις στο Καράκας.

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων και σε όλη την ιστορία, οι οικονομικές και οι κρίσεις ασφάλειας και στις δύο χώρες έχουν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο εκατέρωθεν των συνόρων.

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία θα έχει άμεσες συνέπειες και σε άλλες χώρες - με την Κολομβία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Πηγή: BBC