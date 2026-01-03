Ευρωπαϊκή ανησυχία για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Σε ανοιχτή γραμμή με τις πρεσβείες τους στο Καράκας βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Εξάλλου ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ