Ουκρανία: Υποδέχεται τους συμμάχους της στο Κίεβο για διαβουλεύσεις

Νέες διαπραγματεύσεις διεξάγονται σήμερα στο Κίεβο ανάμεσα στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμμάχους της πάνω σε μια υποθετική συμφωνία με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να «σκληρύνει» τη στάση της.

Σύμβουλοι για θέματα ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών συμμάχων του Κιέβου πρόκειται να συναντήσουν στο Κίεβο Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ μια αμερικανική ομάδα θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεκαπέντε χώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, καθώς και αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση αυτή προηγείται μιας συνόδου κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα στη Γαλλία των χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» που υποστηρίζει την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η σημερινή συνάντηση έχει κυρίως στόχο να συζητηθούν «εγγυήσεις ασφαλείας» που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία από τους συμμάχους της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε το Δεκέμβριο συνομιλία στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο με στόχο να μπει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, όμως παραμένουν ανεπίλυτα ευαίσθητα ζητήματα.Εξάλλου η Ρωσία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να «σκληρύνει τη στάση της» αφού κατηγόρησε το Κίεβο για μια επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον κατοικίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και για μια επίθεση που, σύμφωνα με την ίδια, στοίχισε τη ζωή σε 28 αμάχους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, σε τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχεται από το ρωσικό στρατό.

Αυτός ο τελευταίος κατέχει περίπου το 19,4% του εδάφους της Ουκρανίας, από το οποίο το 0,94% κατέκτησε στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), που συνεργάζεται με το Critical Threats Project (CTP), δύο αμερικανικά κέντρα που ειδικεύονται στη μελέτη των συγκρούσεων.

Το Δεκέμβριο, η Μόσχα κατέκτησε 244 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τη μικρότερη έκταση που έχει καταλάβει μέσα σ' ένα μήνα από το Μάρτιο, μέσα σ' ένα πλαίσιο χειμερινών μετεωρολογικών συνθηκών, όμως επιτάχυνε την επίθεσή της στο Ντονμπάς, την ανατολική περιφέρεια όπου βρίσκονται οι κύριες ουκρανικές γραμμές άμυνας.

Απομάκρυνση αμάχων

Ενδεικτική του γεγονότος ότι τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν είναι η διαταγή από τις ουκρανικές αρχές για την απομάκρυνση περισσότερων από 3.000 παιδιών μαζί με τους γονείς τους σε περίπου σαράντα οικισμούς στις περιφέρειες της Ζαπορίζια (νότια) και του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά).

Στις ευχές του για το 2026, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ήταν «έτοιμη στο 90%», προειδοποιώντας πάντως ότι το 10% που απομένει θα καθορίσει τη «μοίρα της ειρήνης», καθώς το μέλλον των εδαφών, που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, παραμένει ένα από τα σημεία κλειδιά.

Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής δεν γίνεται ωστόσο απ' ευθείας, καθώς Ουκρανοί και Ρώσοι συνομιλούν με τους Αμερικανούς. Και η υιοθέτηση της τελευταίας εκδοχής της από τη Μόσχα μοιάζει απίθανη, καθώς δεν περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες διεκδικήσεις της.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία «δια της στρατιωτικής οδού», αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, και χαιρέτισε τα πρόσφατα κέρδη του στρατού του στο μέτωπο.

Ο ουκρανός ομόλογός του επέλεξε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ για να ηγηθεί του προεδρικού γραφείου, μια από τις πιο σημαντικές θέσεις της χώρας.

Ο Μπουντάνοφ είναι ένας στρατιωτικός καριέρας γνωστός για τις τολμηρές επιχειρήσεις του εναντίον της Ρωσίας και μισητός από τη Μόσχα, που τον χαρακτηρίζει «τρομοκράτη», ενώ απέχει πολύ από το προφίλ του προκατόχου του, του Αντρίι Γιερμάκ, ο οποίος περιέπεσε σε δυσμένεια εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον νυν υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ, ο οποίος είχε διορισθεί πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, τον Ιούλιο 2025, από τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ, ηλικίας μόνο 34 ετών.

Οι πρώτες ημέρες του 2026 σηματοδοτήθηκαν από ουκρανικούς και ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Χθες, Παρασκευή, η Ρωσία έπληξε το κέντρο του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ