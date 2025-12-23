Ειδήσεις | Διεθνή

Λιγότεροι οι επισκέπτες στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας

Σαφώς λιγότερους επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι προσελκύουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές, σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Εκθετών.

Λιγότεροι είναι φέτος οι επισκέπτες των υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, με τις οικογένειες να είναι αυτές που κυρίως απέχουν από την παραδοσιακή εορταστική συνήθεια. Ως πιθανότερες αιτίες θεωρούνται τα ζητήματα ασφάλειας και οι τιμές των προϊόντων.

Σαφώς λιγότερους επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι προσελκύουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές, σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Εκθετών. «Δεν ήταν χρυσή περίοδος - νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε τελικά με κάτι μεταξύ αργυρού και χάλκινου μεταλλίου. Πέρυσι ο κλάδος ήταν μεταξύ χρυσού και αργυρού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης ΆλΛιγότεροι οι επισκέπτες των χριστουγεννιάτικων αγορώνμπερτ Ρίτερ στην Rheinische Post και ανέφερε ότι το κοινό επηρεάζεται ενδεχομένως από την εν εξελίξει δίκη του δράστη της περσινής επίθεσης στην αγορά του Μαγδεμβούργου.

Η εντατική κάλυψη του θέματος από τα ΜΜΕ αναστατώνει τον κόσμο, σημείωσε ο κ. Ρίτερ και υπενθύμισε ότι στην έναρξη της εορταστικής περιόδου είχαν κυκλοφορήσει ψευδείς φήμες ακόμη και για ακύρωση κάποιων αγορών, ενώ καταδίκασε την μετακύλιση του κόστους της ασφάλειας των αγορών στους εμπόρους. «Η τρομοκρατία είναι μια απειλή που προέρχεται από έξω και ως εκ τούτου αποτελεί κρατική ευθύνη», τόνισε.

Ταυτόχρονα διατυπώνονται πολλά παράπονα καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στις αγορές. Ενδεικτικά, στην αγορά της Νυρεμβέργης ένα μικρό ποτήρι ζεστό κρασί έχει ως κατώτερη τιμή τα 5 ευρώ, ενώ στο Μόναχο μπορεί να φθάσει και τα 18 ευρώ. Πριν από λίγες ημέρες, ένας καταναλωτής ανάρτησε στο Facebook τον λογαριασμό των 300 ευρώ που πλήρωσε σε αγορά του Ντίσελντορφ, προκαλώντας τα σχόλια χιλιάδων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

