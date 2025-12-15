Τσιάρας για αγρότες: Περιθώρια για παρεμβάσεις σε κόστος παραγωγής, ενέργεια, ΕΛΓΑ και κτηνοτροφία

Περιθώρια για παρεμβάσεις σε κόστος παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα και αγροτικό πετρέλαιο, ΕΛΓΑ και ενίσχυση κλάδων που πιέζονται περισσότερο όπως κτηνοτροφία.

Τους τέσσερις άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε μήνυμά τους προς τους παραγωγούς, τους οποίους κάλεσε ξανά σε διάλογο, χωρίς να αποκλείει την ικανοποίηση και άλλων επιμέρους θεμάτων.

Ο Έλληνας ΥπΑΑΤ επεσήμανε πως είναι δίκαια τα αιτήματα του αγροτικού τομέα και η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους παραγωγούς ενώ «υπάρχει βούληση να ανοίξουμε όλα τα ζητήματα».

Επεσήμανε πως «εξετάσαμε κάθε αίτημα» με βάση τις ανάγκες παραγωγών, τις αντοχές της οικονομίας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα και αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στον ΕΛΓΑ, στην ενίσχυση κλάδων που πιέζονται περισσότερο όπως κτηνοτροφία.

Τα ποσά των ενισχύσεων θα προκύψουν από την ΚΑΠ μετά από εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η βούληση της κυβέρνησης είναι «να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα».

«Από τη δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο» είπε ο κ. Τσιάρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, το Σάββατο 13/12, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, να μην προσέλθουν στο ραντεβού που όρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου και να αποστείλουν σειρά αιτημάτων στην κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις Τσιάρα

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση.

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τούς τελευταίους μήνες.

Από τη δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

- στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

- στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

- στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

- στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

- στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι' αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.»