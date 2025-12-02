Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενέκρινε πτήση επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος πάνω από και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός» προκάλεσαν ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ενέκρινε μια πτήση επαναπατρισμού μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας, μερικές μέρες αφότου το Καράκας είπε πως δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψαν ουσιαστικά το πρόγραμμα.

«Η Αεροναυτική Αρχή της Βενεζουέλας έχει λάβει αίτημα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ξαναρχίσει τις πτήσεις επαναπατρισμού από τη χώρα αυτή προς τη Βενεζουέλα», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

Πτήση της Eastern Airlines από το Φίνιξ έλαβε άδεια να προσγειωθεί στη Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας, πρόσθεσε το υπουργείο. Πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα, όμως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε το Σαββατοκύριακο πως οι δηλώσεις του Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται κλειστός, η πιο πρόσφατη ομοβροντία του κλιμακούμενων εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, ισοδυναμούν με μονομερή διακοπή των πτήσεων.

Οι δηλώσεις του Τραμπ το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος πάνω από και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός» προκάλεσαν ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας καθώς η κυβέρνησή του εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση Μαδούρο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε πει κατά το παρελθόν ότι έως και 14.000 Βενεζουελάνοι έχουν επιστρέψει στη χώρα από τις ΗΠΑ με τέτοιες πτήσεις από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Νοέμβριο, εν μέσω της καταστολής των μεταναστών στην οποία έχει επιδοθεί η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ