Κίνα: Ο ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Ρωσία

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι αναμένεται να μεταβεί στη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να βάλουν τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας αναμένεται να λάβει μέρος την προσεχή Δευτέρα και την Τρίτη στον 20ό κύκλο συναντήσεων για τη στρατηγική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας ανάμεσα στους δύο εταίρους και συμμάχους, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Έχοντας λάβει πρόσκληση από τον γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού, ο Ουάνγκ Γι «θα έχει διεξοδικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά με διεθνή και περιφερειακά ζητήματα και αμοιβαίες ανησυχίες», εξήγησε η κινεζική διπλωματία, χωρίς να αναφερθεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ανησυχίες στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παρουσιάζοντας πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Η αρχική εκδοχή του σχεδίου του κρίθηκε ως πολύ ευνοϊκή για τη Μόσχα, προτού αναμορφωθεί εις βάθος στη Γενεύη από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε χθες, Πέμπτη, πως ο στρατός του δεν θα σταματήσει τις εχθροπραξίες παρά μόνο αν το Κίεβο αποδεχθεί να αποσυρθεί από εδάφη την προσάρτηση των οποίων διεκδικεί η Μόσχα και ότι αν δεν το κάνει, θα τα καταλάβει «με τη βία».

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν κατηγόρησε το Πεκίνο ότι «χρηματοδοτεί σήμερα μαζικά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας» στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι αυτό συνιστά μια πρόκληση για το ΝΑΤΟ.

Η Κίνα, κρίσιμος οικονομικός και πολιτικός εταίρος της Ρωσίας, είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο στην αγορά ρωσικών ορυκτών καυσίμων, περιλαμβανομένων πετρελαϊκών προϊόντων.

Το Πεκίνο έχει, μαζί με τη Ρωσία, όπως και με άλλες χώρες, μία «θεμιτή και φυσιολογική οικονομική, εμπορική και ενεργειακή συνεργασία», υπενθύμισε στα μέσα Οκτωβρίου η κινεζική διπλωματία.

Το Πεκίνο, που δεν είναι μέρος στην ουκρανική σύγκρουση και προβάλλει τον εαυτό του ως αμερόληπτο μεσολαβητή, αρνείται ότι εφοδιάζει τη Μόσχα με όπλα που μπορεί να συμβάλλουν στρατιωτικά στην πολεμική προσπάθειά της.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστησαν δίπλα δίπλα στο Πεκίνο σε μια τεράστια παρέλαση ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ