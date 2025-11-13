Ο Mr. Beast ανοίγει Theme Park στη Σαουδική Αραβία

Το Beast Land, όπως ονομάζεται, θα υποδεχθεί το κοινό μεταξύ 13ης Νοεμβρίου και 27ης Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του"Riyadh Season".

Ο MrBeast, ο δημοφιλέστερος YouTuber του πλανήτη με περισσότερους από 450 εκατομμύρια συνδρομητές, εγκαινίασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία ένα πάρκο αναψυχής περιορισμένης διάρκειας, εμπνευσμένο από τα επιτυχημένα βίντεό του, μια νέα ένδειξη του «ανοίγματος» του βασιλείου στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Το Beast Land, όπως ονομάζεται, θα υποδεχθεί το κοινό μεταξύ 13ης Νοεμβρίου και 27ης Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του"Riyadh Season", ενός μεγάλου ετήσιου φεστιβάλ που πραγματοποιείται για την προώθηση της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ως τουριστικού προορισμού.

«Η πλειονότητα του κοινού μας βρίσκεται πέραν της Βόρειας Αμερικής, με μια μεγάλη συγκέντρωση των θεατών στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο αστέρας του YouTube στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από το Ριάντ.

«Πιθανότατα είναι μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου», δήλωσε ο 27χρονος Τζέιμς Ντόναλντσον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα.

«Ένα από τα κύρια αιτήματα που δέχομαι είναι: Θέλω να είμαι σε ένα βίντεο του MrBeast... Οπότε τώρα δημιουργούμε ένα χώρο στη πραγματική ζωή όπου μπορείτε να έρχεστε και να ζήσετε την εμπειρία του πως είναι», πρόσθεσε.

Στο πλάνο φαίνεται να δεσπόζει ένα τεράστιο μπλε κεφάλι γάτας με μωβ κεραυνούς που θυμίζει το διάσημο λογότυπό του.

Με ποσοστό άνω του 75% των πολιτών της Σαουδικής Αραβίας να είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, η χώρα ξεχωρίζει για την «ψηφιακή» νεολαία της.

Το ποσοστό διείσδυσης των smartphones στη χώρα ανέρχεται σε 98,2%, πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ εκείνο του διαδικτύου βρίσκεται στο 97,9%, σύμφωνα την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής PwC, που επιβεβαιώνει πως οι κάτοικοι της Σαουδικής Αραβίας είναι μεταξύ των «μεγαλύτερων καταναλωτών ΜΜΕ στον κόσμο».

Ο Mr Beast, ηλικίας 27 ετών, έχτισε μια πραγματική ψηφιακή αυτοκρατορία μέσω της εταιρείας του Beast Industries.

Με το περιοδικό Time να τον κατονομάζει το 2023 μεταξύ των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στον κόσμο, ο MrBeast διαθέτει μια περιουσία που υπολογίζεται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το Forbes την ίδια χρονιά.

Η Σαουδική Αραβία πολλαπλασίασε τα τελευταία χρόνια τις συνεργασίες με διάσημα ονόματα, από τον Γουιλ Σμιθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Τζένιφερ Λόπεζ.

