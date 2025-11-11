Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 από σήμερα έως 12 Δεκεμβρίου - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών είναι για το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει γίνει στο Μετρό από την έναρξη λειτουργίας του.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα Τρίτη, 11 Νοεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου στη Γραμμή 2 του Μετρό λόγω τεχνικών εργασιών στο υπόγειο δίκτυο της εν λόγω Γραμμής για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, στην κύρια φάση του περνά το έργο της αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 7 Αυγούστου και την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών. Οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στο υπόγειο δίκτυο της Γραμμής 2.

Η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών είναι για το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει γίνει στο Μετρό από την έναρξη λειτουργίας του. Αφορά κυρίως το αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (ΣΕΠΟΛΙΑ- ΔΑΦΝΗ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), είναι προϋπολογισμού 7,3 εκατ. Euro και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Η ΣΤΑ.ΣΥ σχεδίασε και υλοποιεί το έργο, στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Οι τεχνικές εργασίες στο υπόγειο δίκτυο θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και ανά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία. Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G. Με τον τρόπο αυτό, δυο σημαντικές για το δίκτυο παρεμβάσεις θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και γρήγορα, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του Μετρό συνολικά.

Οι εργασίες ξεκινούν από το τμήμα «Δάφνη - Νέος Κόσμος» της Γραμμής 2, στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν από τις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 12/12.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη - Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό - Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη - Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

- από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

- από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος - Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ - Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου, που θα συμβάλλει στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.

