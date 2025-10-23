Ειδήσεις | Διεθνή

Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ακυρώνει δεκάδες πτήσεις λόγω επικείμενης καταιγίδας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ακυρώνει δεκάδες πτήσεις λόγω επικείμενης καταιγίδας
Γύρω στις 11.00 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 75 πτήσεις ακυρώθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα λόγω καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Σίπχολ γύρω στις 11.00 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 75 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς ψηφίζουν οι πολίτες - Γιατί βλέπουν τον Γρηγόρη - Ξεκόλλησε η βελόνα του ΠΑΣΟΚ

Πάνω από 11.000 άνεργοι λαμβάνουν το νέο αυξημένο επίδομα - Πότε θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Ποιοι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν

tags:
Ολλανδία
Αεροδρόμια
Πτήσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider