Πιθανή παραπομπή σε δίκη του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται ότι θα ζητήσει από Επιτροπή Ενόρκων να παραπέμψει σε δίκη τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζον Μπόλτον, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Πριν από δύο μήνες, πράκτορες του FBI βρήκαν έγγραφα που έφεραν την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, στα έγγραφα αυτά γινόταν αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής.

Εάν η Επιτροπή Ενόρκων εγκρίνει την παραπομπή του Μπόλτον, θα είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ενός επικριτή του Αμερικανού προέδρου.

Ένας δικηγόρος του Μπόλτον αρνήθηκε προηγουμένως ότι ο πελάτης του διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο. Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για μικρό χρονικό διάστημα κατά την πρώτη θητεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

