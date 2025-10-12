Έκκληση Νετανιάχου για εθνική ενότητα: «Η μάχη δεν έχει τελειώσει»

Ιστορικό γεγονός χαρακτήρισε την επικείμενη απελευθέρωση ομήρων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε ομιλία του προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας, τονίζοντας: «Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε. Αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας και κάποιοι από τους εχθρούς μας σκοπεύουν να επιτεθούν ξανά», όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Είναι «μια βραδιά με δάκρυα και χαρά», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια ηχογραφημένη βιντεοσκοπημένη δήλωση, την ώρα που το Ισραήλ αναμένει ότι και οι 20 εν ζωή όμηροι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό τα ξημερώματα της Δευτέρας.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά σήμερα έχουμε λόγους να τις αφήσουμε στην άκρη, επειδή με κοινή δύναμη, πετύχαμε νίκες που άφησαν άναυδο ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε, ενώ επέμεινε ότι η «εκστρατεία» δεν έχει τελειώσει.

Τέλος υπενθύμισε την υπόσχεση του στις οικογένειες των ομήρων και ευχαρίστησε τους στρατιώτες και τις οικογένειες των πεσόντων.

«Αύριο ξεκινά νέος δρόμος, που ελπίζω να οδηγεί και στην ενότητα», τόνισε.