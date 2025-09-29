Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη - Η πρόεδρος Εφετών σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση

Ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για την έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση.

Ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για την έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση.

Έτσι, όπως μεταδίδει το ertnews.gr, μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας. Μέχρι τη σύνταξη του κατηγορητηρίου οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αξιολόγησε το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης και συνέταξε την πρότασή του αναμένοντας μέχρι τώρα τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προέδρου Εφετών για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης.

Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο για τον καθένα κατηγορούμενο, διατυπώνοντας τη γνώμη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι σε όσους έχουν ήδη επιβληθεί, μέχρις ότου κριθούν για πράξεις ή παραλείψεις τους από τη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, περιγράφονται επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο και με επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγκοινωνιών πράξεις, σωματικές βλάβες μεγάλου αριθμού ανθρώπων και σημαντικές βλάβες στις σιδηροδρομικές υποδομές, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια, μεγάλου αριθμού πολιτών, παραβάσεις καθήκοντος και άλλες.

Στο μεταξύ σε εκκρεμότητα βρίσκονται τρία ακόμη αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων επί των οποίων θα αποφανθεί η εισαγγελέας Πρωτοδικών.