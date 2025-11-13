Burberry: Επέστρεψε στην ανάπτυξη με ώθηση από την Κίνα - «Άλμα» 8% της μετοχής

Καλύτερη ήταν η εικόνα που κατέγραψε η Burberry το δεύτερο τρίμηνο, επιστρέφοντας στην ανάπτυξη, καθώς τα μέτρα ανάκαμψης άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και οι δραστηριότητές της στην Κίνα έδειξαν θετικά σημάδια.

Καλύτερη ήταν η εικόνα που κατέγραψε η Burberry το δεύτερο τρίμηνο, επιστρέφοντας στην ανάπτυξη, καθώς τα μέτρα ανάκαμψης άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και οι δραστηριότητές της στην Κίνα έδειξαν θετικά σημάδια.

Όπως ανέφερε η βρετανική μάρκα πολυτελείας την Πέμπτη, οι πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων του δεύτερου τριμήνου σημείωσαν αύξηση 2%, το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης σε δύο χρόνια, σε μια ένδειξη ότι οι αγοραστές ανταποκρίνονται καλά στη στρατηγική του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζόσουα Σούλμαν να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του 169χρονου brand, προωθώντας μια προσιτή βρετανική αισθητική.

Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 1% στις πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων, μετά από επτά τρίμηνα πτώσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που συνέταξε η εταιρεία.

Μετά την είδηση η μετοχή της Burberry ενισχύεται πάνω από 8% στο Λονδίνο. Από την αρχή του έτους έχει αυξηθεί περισσότερο από 30%, καθώς οι επενδυτές έχουν καλωσορίσει την αναμόρφωση του μάρκετινγκ και τις περικοπές κόστους του Σούλμαν, καθώς και ο ευρύτερος τομέας ειδών πολυτελείας άρχισε επίσης να δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Η Burberry επίσης δήλωσε ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις στην Κίνα επέστρεψαν σε ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση 3%, ένα σημάδι ότι οι νέες καμπάνιες μάρκετινγκ της αύξησαν τη ζήτηση από Κινέζους αγοραστές ειδών πολυτελείας, οι οποίοι έχουν μειώσει τις δαπάνες τα τελευταία χρόνια.

«Στην Κίνα συγκεκριμένα, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτά που βλέπουμε εκεί», δήλωσε ο Σούλμαν.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το εξάμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 19 εκατομμύρια λίρες (25,5 εκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας τις μέσες προσδοκίες της αγοράς για 12 εκατομμύρια λίρες. Η Burberry είχε αναφέρει ζημία 41 εκατομμυρίων λιρών την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Με την διαχρονική έκφραση της βρετανικής μάρκας πολυτελείας και μια βελτιωμένη προσφορά προϊόντων, η μάρκα μας έχει γίνει πιο επιθυμητή», δήλωσε ο Σούλμαν σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η μάρκα έχει προσελκύσει νέους πελάτες και έχει καλωσορίσει ξανά τους παλιούς.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, (η Burberry) προσπάθησε να ακολουθήσει το εγχειρίδιο άλλων εμπορικών brands εκεί έξω, προσπάθησε να κάνει υψηλή μόδα, προσπάθησε να κάνει δερμάτινα είδη, κάτι που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό... τώρα προσπαθούν να επανασυνδεθούν περισσότερο με αυτό που πραγματικά είναι η μάρκα», δήλωσε στο Reuters η αναλύτρια της Morningstar, Γιελένα Σοκολόβα. «Τώρα υπάρχει μια σαφής τάση βελτίωσης», πρόσθεσε.