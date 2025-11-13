Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ο Μάικλ Μπέρι διέγραψε το hedge fund του Scion Asset Management

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Μάικλ Μπέρι διέγραψε το hedge fund του Scion Asset Management
Στην διαγραφή του Scion Asset Management από τα μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προχώρησε ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι.

Στην διαγραφή του Scion Asset Management από τα μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) προχώρησε ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι.

Σύμφωνα με το CNBC, ο γνωστός επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το σορτάρισμα της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008, διέγραψε το fund από τη βάση δεδομένων της SEC στις 10 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως πλέον δεν είναι υπόχρεος να υποβάλλει εκθέσεις κερδών στην ρυθμιστική αρχή ή σε οποιαδήποτε πολιτεία των ΗΠΑ.

Το hedge fund έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περίπου 155 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές τον Μάρτιο.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, ο Burry ανέφερε: «Στις 25 Νοεμβρίου, (έρχονται) πολύ καλύτερα πράγματα». Σημειώνεται πως ο Μπέρι πρόσφατα στοιχημάτισε κατά των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Palantir.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η επιτυχία Κουμουτσάκου - Η αποτυχία Ανδρουλάκη - Το δύσκολο σαββατοκύριακο Παπαστεργίου χωρίς τη Σούλα

Shein - Temu: Η ΕΕ σχεδιάζει φόρο σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις, θετική η Ελλάδα

Τι «τρέχει» με το πολύπαθο σιδηροδρομικό έργο στα Σεπόλια (υπογειοποίηση) που διχοτομεί την Αθήνα

tags:
Μάικλ Μπέρι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider