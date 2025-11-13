Ο Μάικλ Μπέρι διέγραψε το hedge fund του Scion Asset Management

Στην διαγραφή του Scion Asset Management από τα μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προχώρησε ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι.

Στην διαγραφή του Scion Asset Management από τα μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) προχώρησε ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι.

Σύμφωνα με το CNBC, ο γνωστός επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το σορτάρισμα της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008, διέγραψε το fund από τη βάση δεδομένων της SEC στις 10 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως πλέον δεν είναι υπόχρεος να υποβάλλει εκθέσεις κερδών στην ρυθμιστική αρχή ή σε οποιαδήποτε πολιτεία των ΗΠΑ.

Το hedge fund έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περίπου 155 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές τον Μάρτιο.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, ο Burry ανέφερε: «Στις 25 Νοεμβρίου, (έρχονται) πολύ καλύτερα πράγματα». Σημειώνεται πως ο Μπέρι πρόσφατα στοιχημάτισε κατά των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Palantir.