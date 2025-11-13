H Euronext εξασφάλισε το 50%+1 μετοχή για την ΕΧΑΕ

Στο «άρμα» της Euronext φαίνεται ότι επιβιβάζεται η ΕΧΑΕ, σε μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ευρωπαϊκός όμιλος έχει εξασφαλίσει ήδη το ελάχιστο ποσοστό του 50%+1 μετοχή που τέθηκε με τους αναθεωρημένους όρους της δημόσιας πρότασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ευρωπαϊκός όμιλος έχει εξασφαλίσει ήδη το ελάχιστο ποσοστό του 50% + 1 μετοχή που τέθηκε προ ημερών με τους αναθεωρημένους όρους της δημόσιας πρότασης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν προήλθε από θεσμικούς επενδυτές, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ στον όμιλο της Euronext, η οποία, όπως έχει καταστήσει σαφές η διοίκηση της τελευταίας, θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, εφόσον η προσφορά της είναι επιτυχής.

Η διοίκηση της Euronext έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο στόχος της είναι να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 90%, προκειμένου να προχωρήσει σε squeeze-out και διαγραφή της ΕΧΑΕ από το ταμπλό. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι το τελικό ποσοστό θα είναι αρκετά χαμηλότερο, κάτι που όμως δεν εμποδίζει τη Euronext να προχωρήσει σταδιακά στην υλοποίηση των σχεδίων της.