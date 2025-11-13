ΕΕΕΠ: Νέα σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιτάχυνση των διαγωνισμών

Στόχος η ενίσχυση της διαφάνειας, η ταχύτερη ολοκλήρωση των προμηθειών και η προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή.

Σε μια ακόμη κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχωρά στην ανάθεση τρίμηνης σύμβασης συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Η σχετική πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 30989/05.11.2025) δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025 και απευθύνεται στην εταιρεία PublicSoft Ι.Κ.Ε., με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και νομικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται έως τρεις μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού 1/2025, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 25.575 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπάνης που έχουν ήδη αναρτηθεί στη Διαύγεια. Η διαδικασία υλοποιείται βάσει της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, η οποία επιτρέπει απευθείας ανάθεση σε περιπτώσεις επείγουσας και τεκμηριωμένης ανάγκης.

Εξειδικευμένη υποστήριξη και τεχνική συνδρομή

Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, η PublicSoft θα παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική, νομική και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών της ΕΕΕΠ — από τον προγραμματισμό και τη σύνταξη τεχνικών τευχών, έως τη δημοσίευση και την αξιολόγηση προσφορών.

Ανάμεσα στις προβλεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

• Συμβουλευτική για τον ετήσιο προγραμματισμό προμηθειών και επιλογή του βέλτιστου τύπου διαδικασίας.

• Υποστήριξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ και δημοσίευση στο TED e-Notices.

• Έλεγχο δαπανών και τεκμηρίωση κόστους με στόχο τη διαφάνεια.

• Συνδρομή στον επανασχεδιασμό διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί η αυτοματοποίηση και να περιοριστούν τα σφάλματα.

Επιπλέον, το έργο προβλέπει συνεχή φυσική παρουσία δύο στελεχών της αναδόχου στην έδρα της ΕΕΕΠ τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, καθώς και υποστήριξη εξ αποστάσεως μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την άμεση ανταπόκριση σε επιχειρησιακές ανάγκες.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και θεσμική αξιοπιστία

Η νέα σύμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακής μετάβασης της ΕΕΕΠ, που έχει ως στόχο να επιταχύνει τις διαδικασίες προμηθειών και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Μέσα από την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και την αξιοποίηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η Αρχή επιδιώκει να μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης, να βελτιώσει τον έλεγχο των διαδικασιών και να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση ορθής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, στην ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας της ΕΕΕΠ και στην πλήρη εναρμόνισή της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και τη χρηστή διοίκηση.