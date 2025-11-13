Συρία: Θα συμμετέχει πλέον «ενεργά» στην αντιμετώπιση των «τρομοκρατικών» οργανώσεων

Η Δαμασκός θα αντιμετωπίσει ενεργά τις «τρομοκρατικές» οργανώσεις -- ανάμεσά τους το Ισλαμικό Κράτος, τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, την παλαιστινιακή Χαμάς και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ--, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Σύρο ομόλογό του Άχμαντ αλ Σάρα, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε αρχηγό κράτους της Συρίας και αποτελεί επίτευγμα για τον πρώην τζιχαντιστή που κατέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024 μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο συνασπισμός κατά των τζιχαντιστών, επικεφαλής του οποίου είναι οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι η Συρία έγινε το 90ο μέλος της ομάδας αυτής που συστάθηκε το 2014 για να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ.

«Η Δαμασκός θα μας βοηθά πλέον ενεργά να αντιμετωπίζουμε και να εξαρθρώνουμε τα υπολείμματα του ΙΚ, των Φρουρών της Επανάστασης, της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών δικτύων», σημείωσε ο Μπάρακ.

Το Ιράν, μέσω του επίλεκτου σώματος του στρατού της, των Φρουρών της Επανάστασης, όπως και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου στήριζαν στρατιωτικά τον Άσαντ πριν την ανατροπή του, αντίθετα με τη Χαμάς που δεν είχε στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Σύμφωνα με τον Μπάρακ, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και της Συρίας Άσαντ αλ Σαϊμπάνι, συζητήθηκε η ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό τους Κούρδους, που ελέγχουν μεγάλες περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας, στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ οι SDF είχαν αναχθεί στη βασική δύναμη στη Συρία που μαχόταν κατά του ΙΚ.

Ο επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας Μάζλουμ Άμπντι δήλωσε τον Οκτώβριο ότι κατέληξε «σε επί της αρχής συμφωνία» με την κεντρική εξουσία για την ενσωμάτωση των SDF στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας.

Στο Χ ο Άμπντι επεσήμανε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάρακ στη διάρκεια της οποίας υπογράμμισε τη δέσμευσή του «στην επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των SDF στο συριακό κράτος».

Οι Κούρδοι υπέγραψαν συμφωνία τον Μάρτιο για την ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών τους θεσμών στην κεντρική εξουσία της Συρίας σε διάστημα ενός έτους, όμως η εφαρμογή της αντιμετωπίζει εμπόδια.

