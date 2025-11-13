Κρεμλίνο: Το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία «αργά ή γρήγορα»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία «αργά ή γρήγορα» και ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται κάθε μέρα.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε στρατεύματα στη γραμμή του μετώπου στη Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

«Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Telegram, ο οποίος ανήρτησε βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ