Starbucks: Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν απεργία σε 40 πόλεις στο Red Cup Day

Απεργία χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ξεκίνησε το συνδικάτο των εργαζομένων της Starbucks σε τουλάχιστον 40 πόλεις την Πέμπτη, στο Red Cup Day, μία από τις πιο κερδοφόρες ημέρες του χρόνου, όπου η αμερικανική αλυσίδα καφέ σημειώνει τις υψηλότερες πωλήσεις για το έτος.

Η «Ημέρα του Κόκκινου Ποτηριού», το Red Cup Day, γιορτάζεται στις 13 Νοεμβρίου και συμβολίζει την έναρξη της γιορτινής περιόδου στα καταστήματα της εταιρείας. Την ημέρα αυτή, με κάθε αγορά γιορτινών ή εποχιακών ροφημάτων οποιουδήποτε μεγέθους, οι καταναλωτές λαμβάνουν ένα επαναχρησιμοποιούμενο κόκκινο ποτήρι δώρο.

Σύμφωνα με το CNBC, η απεργία, στην οποία σύμφωνα με το συνδικάτο συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 μπαρίστες σε πάνω από 65 καταστήματα, έρχεται αφότου το συνδικάτο, το Workers United, την ενέκρινε, καθώς το προσωπικό και η εταιρεία δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η απεργία θα μπορούσε να βλάψει την αλυσίδα καφέ κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης -και πολυκερδούς- περιόδου των διακοπών των Χριστουγέννων, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις της Starbucks και να αναστρέψει την απόδοσή της στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, παρόλα αυτά, οι προηγούμενες απεργίες επηρέασαν λιγότερο από το 1% των καταστημάτων της.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Το συνδικάτο ασκεί πίεση στον αμερικανικό κολοσσό του καφές για βελτίωση των ωρών εργασίας, αύξηση των μισθών και αντιμετώπιση εκατοντάδων κατηγοριών για αθέμιτες εργασιακές πρακτικές που έχουν απαγγελθεί εναντίον της εταιρείας. Οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται σε ενεργές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας, καθώς οι συνομιλίες στα τέλη του προηγούμενου έτους «κατέρρευσαν».

Το Workers United, το οποίο άρχισε να δημιουργείται στη Starbucks το 2021, δηλώνει ότι εκπροσωπεί πλέον περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους σε περισσότερα από 550 καταστήματα. Η εταιρεία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNBC ότι το συνδικάτο εκπροσωπεί μόνο 9.500 εργαζόμενους σε 550 καταστήματα.

Το προσωπικό δηλώνει έτοιμο να εντείνει την απεργία, απειλώντας να τη μετατρέψουν «στη μεγαλύτερη και χρονικά εκτενέστερη απεργία στην ιστορία της εταιρείας, αν η Starbucks δεν υλοποιήσει τα αιτήματά μας».