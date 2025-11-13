Σύντομα σε λειτουργία νέα έκδοση του Gov.grWallet και του Kids Wallet

Αφορά την επιβεβαίωση ηλικίας και τον έλεγχο πωλήσεων καπνικών και αλκοόλ.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες που είναι πρωτοπόρες στη διαλειτουργικότητα του «Ψηφιακού Πολίτη» και στην ανάπτυξη του European Digital Identity Wallet, ήταν το συμπέρασμα της συζήτησης που είχαν τα δύο κυβερνητικά στελέχη Ελλάδος και Κύπρου: ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας και ο Νικόδημος Δαμιανού, υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο 3ο Greece- Cyprus Strategic Horizons Forum που διοργάνωσε η Boussias.

Οι δύο τους συναντήθηκαν στο stage του forum αμέσως μετά την τρίτη διακυβερνητική συνάντηση Ελλάδας Κύπρου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Παπάζογλου.

«Νέα έκδοση του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet για την επιβεβαίωση ηλικίας και τον έλεγχο πωλήσεων καπνικών και αλκοόλ θα τεθεί πολύ σύντομα σε λειτουργία με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών επιβεβαίωσης ηλικίας και τον καλύτερο έλεγχο των πωλήσεων καπνικών προϊόντων και αλκοόλ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως η νέα version θα ενσωματώνει όλη την τεχνολογία και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ηλικίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Έλληνας υπουργός σχολίασε πως η πρωτοβουλία αυτή θέτει τη χώρα μας στην πρωτοπορία της ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη, καθώς το σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναμένεται να συζητηθεί το 2026. «Η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας και με άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου» ανέφερε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Νικόδημος Δαμιανού, υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου ανέφερε πως οι δύο χώρες σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός κοινού ψηφιακού χώρου, που θα επεκτείνει τη διαλειτουργικότητα και στον online κόσμο.

«Η πρώτη φάση του έργου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών καλύπτει τη διαλειτουργικότητα στον φυσικό κόσμο, μέσω της ψηφιοποίησης επίσημων εγγράφων του κράτους και της δυνατότητας των πολιτών να τα επιδεικνύουν και να ταυτοποιούνται με ασφάλεια» ανέφερε ο Νικόδημος Δαμιανού για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως η επόμενη φάση είναι η δημιουργία ενός κοινού ψηφιακού χώρου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. «Ο ψηφιακός χώρος θα επεκτείνει τη διαλειτουργικότητα και στον online κόσμο, διευκολύνοντας την αμοιβαία πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και την ανάπτυξη κοινών ψηφιακών εγγράφων.

«Ο στόχος της επόμενης φάσης είναι η ανάπτυξη μιας κοινής ψηφιακής διάστασης ανάμεσα στις δύο χώρες, που θα ενσωματώνει νέα έγγραφα και λειτουργικότητες για πολίτες και επιχειρήσεις» εξήγησε ο ίδιος.

Στη συνέχεια ο κ. Δαμιανού γνωστοποίησε πως στο πλαίσιο του Digital Citizen προγραμματίζεται η προσθήκη νέων λειτουργιών, όπως τα ψηφιακά εισιτήρια για αθλητικές διοργανώσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία της Ελλάδας και η νέα υπηρεσία επαλήθευσης ηλικίας (age verification), με στόχο την προστασία των ανηλίκων.

Τα δύο κυβερνητικά στελέχη κατέληξαν πως η Ελλάδα και η Κύπρος αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση και η τεχνολογική συνεργασία μπορούν να αποδίδουν γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας μέσα σε λίγους μήνες, όσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούνται εδώ και χρόνια.