Ferryhopper: Νέα σελίδα real-time ενημερώσεων για ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Το Ferryhopper παρουσιάζει μια πρωτοποριακή υπηρεσία για τους ταξιδιώτες: μια σελίδα ενημερώσεων, η οποία συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για καθυστερήσεις, αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την ενημέρωση των ταξιδιωτών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή με αμεσότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια σε κάθε στάδιο του ταξιδιού.

Η ομάδα του Ferryhopper δημιούργησε αυτό το καινοτόμο εργαλείο, με στόχο να προσφέρει στους επιβάτες πιο έγκυρη, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για το ταξίδι τους.

Η λειτουργία της νέας σελίδας βασίζεται σε έναν συνδυασμό προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης εποπτείας, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία στην πληροφόρηση.

Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως που συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια πλοίων, για οποιαδήποτε αιτία.

Αναφερόμενος στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, ο CEO του Ferryhopper, Χρήστος Σπαθαράκης, δήλωσε: «Η ακτοπλοΐα εξελίσσεται διαρκώς και η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Στο Ferryhopper επενδύουμε στην καινοτομία και τη συνεργασία στον κλάδο, ώστε να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες μια πιο σύγχρονη και αξιόπιστη εμπειρία».

Τι προσφέρει η νέα υπηρεσία

Στη νέα υπηρεσία του Ferryhopper, οι ταξιδιώτες έχουν πρόσβαση σε:

Ζωντανές ενημερώσεις για όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και δρομολόγια

Κάλυψη σε πραγματικό χρόνο, καθυστερήσεων και ακυρώσεων

Βελτιστοποιημένη πρόσβαση για smartphone, tablet και υπολογιστές από κάθε browser

Ενημερώσεις 24/7 από την ομάδα περιεχομένου και υποστήριξης του Ferryhopper

Καθαρό και εύχρηστο σχεδιασμό που διευκολύνει την ενημέρωση πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Η καινοτομία που αλλάζει (ξανά) το ταξίδι με πλοίο

Τα ακτοπλοϊκά ταξίδια, ειδικά σε νησιωτικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, επηρεάζονται συχνά από απρόοπτα της τελευταίας στιγμής. Χάρη στο Ferryhopper, οι ταξιδιώτες δε χρειάζεται πλέον να αναζητούν διάσπαρτες πληροφορίες σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες.

Το Ferryhopper, προσφέρει στους επιβάτες την πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία από την οποία μπορούν να ενημερώνονται για κάθε σχετική εξέλιξη για το ταξίδι τους. Με αυτό τον τρόπο, η ενημέρωση γίνεται απλή και αξιόπιστη, με αποτέλεσμα μια πιο σύγχρονη και ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία.

Υπηρεσίες με επίκεντρο τον επιβάτη

Με τη νέα υπηρεσία ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο, το Ferryhopper συνεχίζει να βελτιώνει και να αλλάζει ριζικά τον τρόπο με το οποίο οι ταξιδιώτες κλείνουν και διαχειρίζονται τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια.

Ξεκινώντας ως η πρώτη πλατφόρμα που έδωσε στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να τροποποιούν τα εισιτήρια τους ηλεκτρονικά και τη δημιουργία ψηφιακών καρτών επιβίβασης που καταργούν την ανάγκη παραλαβής εισιτηρίων από τα πρακτορεία, το ταξίδι με πλοίο έχει γίνει πιο απλό, γρήγορο και ευέλικτο. Το Ferryhopper είναι επίσης η πρώτη πλατφόρμα για ακτοπλοϊκά εισιτήρια που δημιούργησε plugin για το ChatGPT, ώστε οι ταξιδιώτες να σχεδιάζουν και να κλείνουν τα ακτοπλοϊκά τους απλά με μια συνομιλία.

Με αυτό το νέο εργαλείο, το Ferryhopper αναβαθμίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και δίνει στους ταξιδιώτες μεγαλύτερο έλεγχο και σιγουριά σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους.

Πού θα βρείτε τη σελίδα

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ferryhopper. Η σελίδα είναι διαθέσιμη σε 15 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, αγγλικών, ισπανικών, ιταλικών, γαλλικών, γερμανικών, πολωνικών και τουρκικών.