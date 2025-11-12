Black Friday: Η μεγάλη «μάχη» άρχισε

Σε θέση μάχης ο εγχώριος κλάδος του λιανεμπορίου ενόψει του μεγάλου εκπτωτικού θεσμού. Σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος των προσφορών.

Στον «πυρετό» της Black Friday κινείται και επισήμως ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, καθώς όσο οι μέρες περνούν, τόσο εντείνεται ο «πόλεμος» των προσφορών και των γενναίων εκπτώσεων. Ο Νοέμβριος άλλωστε έχει ταυτιστεί επισήμως με το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του έτους, καθώς τα τελευταία χρόνια η Black Friday δεν είναι απλά μια μέρα, αλλά ένας σημαντικός εμπορικός θεσμός που φτάνει σε διάρκεια ακόμη και έναν ολόκληρο μήνα.

«Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές περιμένουν με ανυπομονησία τη Black Friday. Κάνουν έρευνες αγοράς και προετοιμάζονται για αυτήν ολόκληρο τον Νοέμβριο. Μετά και την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου, τα τελευταία χρόνια μιλάμε για Black Week, ακόμη και για Black Month», σχολίαζε πρόσφατα παράγοντας της αγοράς.

Η Black Friday «πέφτει» φέτος την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν ξεκινήσει ήδη τις γενναίες προσφορές, επιχειρώντας να δρέψουν τα οφέλη μιας ολόκληρης εμπορικής περιόδου πια. Άλλωστε, όπως είθισται, της Black Friday έπεται η Cyber Monday που εφέτος «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου.

Στα 300 εκατ. ευρώ τίθεται ο πήχης των πωλήσεων

«Η Black Friday θεωρείται ίσως σήμερα το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και αποτελεί μια καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για πάνω από 8 στους 10 Έλληνες» αναφέρει σε πρόσφατη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά αναμένεται φέτος να κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις, με μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ.

«Η Black Friday και η Cyber Monday είναι ένα διπλό επιτυχημένο εκπτωτικό γεγονός που ήρθε, έμεινε και πέτυχε να καθιερωθεί σε θεσμό και στην ελληνική αγορά. Μικρές και μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις προσπαθούν να πάρουν καλύτερη θέση στην εκκίνηση με ‘early start’ των ‘black prices, ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια της προβολής των προσφορών τους και αυξάνοντας τις πωλήσεις τους. Οι καταναλωτές δεν έχουν λοιπόν παρά να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη περίοδο πριν τις γιορτές ως ευκαιρία για τις διαδικτυακές και φυσικές αγορές τους», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης.

Μαζική η συμμετοχή στον θεσμό της Black Friday

Στην «κούρσα» των προσφορών της Black Friday οι αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών βρίσκονται παραδοσιακά στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το σύνολο του κλάδου του λιανικού εμπορίου δίνει δυναμικό «παρών» στον θεσμό. Μεγάλες αλυσίδες, αλλά και μικρότερες, συνοικιακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα χορεύουν στους ρυθμούς της Black Friday.

Ήδη, όσο οι μέρες περνούν, οι προωθητικές ενέργειες κορυφώνονται. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν δυναμικά τις προσφορές τους στο καταναλωτικό κοινό, μιλώντας για «Μαύρο Νοέμβριο» ή για «τον Νοέμβριο των εκπτώσεων και των προσφορών».

Καταστήματα γυναικείας, ανδρικής και παιδικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, ειδών σπιτιών, βρεφικών ειδών, εσωρούχων, καλλυντικών, αρωμάτων, ετοιμάζονται πυρετωδώς για να υποδεχτούν τους καταναλωτές. Τα τελευταία δε χρόνια, στο κυνήγι των προσφορών της Black Friday έχουν δηλώσει παρουσία και όλες οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προχωρώντας σε γενναίες προσφορές σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και δη σε τρόφιμα, πάνες, καλλυντικά, απορρυπαντικά ρούχων, καφέδες, κρασιά κ.α. Την ίδια στιγμή ακόμη και φαρμακεία προχωρούν σε σημαντικές προσφορές σε αρκετά παραφαρμακευτικά είδη, ενώ γυμναστήρια ή ακόμη και κομμωτήρια και φούρνοι της γειτονιάς συμμετέχουν στον θεσμό της Black Friday.

Πώς θα ψωνίσουν οι Έλληνες

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρσι είναι η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday.

Συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (63% το 2025, από 50% πέρσι) δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις των Black Friday και Cyber Monday.

Η ισχυρότερη πρόθεση για αγορές αυτή την περίοδο καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 (76%), ενώ πριν έναν χρόνο πιο πρόθυμοι για αγορές εμφανίζονταν οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 μόνο το 50% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές. Επιδραστικός παράγοντας στη θετική πρόθεση αγοράς φαίνεται να είναι η παρουσία παιδιών στην οικογένεια - και, κυρίως, ανηλίκων (77% πρόθεση αγοράς).

Κυρίως είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές (68% συνολικά, και 77% οι άνδρες) και ρούχα και αξεσουάρ (61% συνολικά, και 68% οι γυναίκες), σκοπεύουν να αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές. Σε μικρότερο βαθμό, οι αγορές θα κατευθυνθούν σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%), είδη σπιτιού και κουζίνας (26%), τρόφιμα και ποτά (11%), αλλά και εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ. - 9%).

Ωστόσο, παρά την ισχυρή πρόθεση για αγορές κατά την τρέχουσα περίοδο, μία σημαντική μερίδα των καταναλωτών εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday του 2025. Συγκεκριμένα, 45% αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, άποψη που βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%). Συγχρόνως, 30% των ερωτώμενων διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τούς ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και στο συναισθηματικό υπόβαθρο των καταναλωτών για τις εκπτώσεις στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου: 19% των συμμετεχόντων στην έρευνα της EY Ελλάδος δηλώνουν ότι περιμένουν την Black Friday και τη Cyber Monday με ενθουσιασμό, ενώ, στον αντίποδα, 13% αναφέρουν ότι η πίεση για κατανάλωση την περίοδο αυτή, τους κουράζει ή τους αγχώνει. Παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, πάνω από τέσσερις στους πέντε καταναλωτές του δείγματος (81%) αναφέρουν ότι ανέβαλαν κάποιες αγορές που ήθελαν να πραγματοποιήσουν, μέχρι την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday.