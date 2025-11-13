Η οικογένεια Saade γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Carrefour

H οικογένεια του δισεκατομμυριούχου Rodolphe Saade από τη Γαλλία γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Carrefour.

Η είσοδος των Γάλλων δισεκατομμυριούχων Saade στην Carrefour σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη γνωστή αλυσίδα, καθώς η επενδυτική εταιρεία Peninsula από τη Βραζιλία πούλησε το μερίδιό της και αποχωρεί.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Rodolphe Saade θα λάβει μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Carrefour, σε αντικατάσταση της θέσης που κατείχε η Peninsula και η οποία εκπροσωπείτο από τον Eduardo Rossi. Τη θέση αυτή θα κατέχει έως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων το 2028, ενώ η αντικατάσταση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

«Ο μετασχηματισμός της Carrefour, που συνδυάζει καινοτομία, λειτουργική πειθαρχία και περιβαλλοντική ευθύνη, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις αξίες που μας διέπουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Rodolphe Saade σε ανακοίνωσή του. «Με την είσοδό μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, επιθυμώ να συνεισφέρω σε αυτό το momentum και να υποστηρίξω την ανάπτυξη του ομίλου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι μεγαλύτερος μέτοχος της Carrefour με μερίδιο 9,46% είναι παραμένει ο όμιλος Galfa που ανήκει στην οικογένεια που ελέγχει τα γνωστά πολυκαταστήματα Galeries Lafayette.

Ποια είναι η οικογένεια Saade

Η οικογένεια Saade έχει υπό τον έλεγχό της τον γαλλικό κολοσσό της ναυτιλίας CMA CGM. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ενώ πλέον οι επενδύσεις της εκτείνονται και στους κλάδους της τεχνολογίας και του λιανεμπορίου. Η CMA CGM, μέσω της Terminal Link, είναι μέτοχος στον ΟΛΘ.

Σύμφωνα δε με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg, η περιουσία της οικογένειας Saade εκτιμάται πέριξ των 34 δισ. δολαρίων.