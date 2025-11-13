Apple: Συμφωνία με Tencent για μερίδιο 15% από αγορές σε mini games και εφαρμογές στο WeChat

Οι δύο εταιρείες βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις επί του ζητήματος για πάνω από ένα χρόνο.

Σε συμφωνία κατέληξε η Tencent με την Apple για την παραχώρηση μεριδίου ύψους 15% στην κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone από τις αγορές των χρηστών σε μίνι παιχνίδια και εφαρμογές του WeChat, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Apple είχε ζητήσει από την Tencent να «κλείσει τα κενά» που χρησιμοποιούσαν οι δημιουργοί εφαρμογών για να κατευθύνουν τους χρήστες σε εξωτερικά συστήματα πληρωμών, παρακάμπτοντας την τυπική προμήθεια 30% του iPhone.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι προγραμματιστές θα πρέπει να συμφωνήσουν με ορισμένες απαιτήσεις λογισμικού της Apple, όπως για παράδειγμα να βοηθούν τους γονείς να κοινοποιούν την ηλικιακή ομάδα των παιδιών τους, αναφέρουν πηγές που έχουν γνώση επί του θέματος.

Το ποσοστό 15% που συμφωνήθηκε είναι το μισό από το συνηθισμένο τέλος που χρεώνει η Apple για αγορές εντός εφαρμογών, αλλά -τουλάχιστον- κερδίζει έδαφος σε έναν φρέσκο και αναπτυσσόμενο τομέα ψυχαγωγίας στην Κίνα.

Τα μίνι παιχνίδια, που περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου στο WeChat -το οποίο χρησιμοποιούν πλέον 1,41 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε μήνα- συνέβαλαν στο να σχηματιστούν τα έσοδα της εταιρείας στα 32,3 δισ. γιουάν (4,5 δισ. δολάρια) κατά το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου.

Τα τελευταία χρόνια, η Apple έχει λάβει μέτρα σε διάφορες δικαιοδοσίες είτε για να μειώσει το κάποτε καθολικό τέλος 30% στις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω iPhone, είτε για να επιτρέψει εξαιρέσεις για πράγματα όπως συνδρομές ή να ανοίξει τις συσκευές σε εναλλακτικές υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών.

Η συμφωνία της με την Tencent σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με τον ηγέτη των κοινωνικών δικτύων της Κίνας και τη δημιουργία ενός προηγούμενου για άλλες αγορές λογισμικού σε iPhone στην Κίνα.