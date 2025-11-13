Επίτροπος Ενέργειας: «Σθεναρή η υποστήριξη» της ΕΕ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Ο Νταν Γιόργκενσεν είχε συνάντηση χθες το απόγευμα με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Παπαναστασίου.

Τη «σθεναρή υποστήριξη» της ΕΕ στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconector), επαναβεβαίωσε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, μετά την «εποικοδομητική» συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Παπαναστασίου.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν ανακοίνωσε μέσω του «Χ» τα εξής:

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με βασικά ενεργειακά θέματα και έργα, συμπεριλαμβανομένου του έργου Διασύνδεσης, Great Sea Interconector (GSI), το οποίο η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά».

Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν επισημαίνει, επίσης, ότι «η καλύτερη και βελτιωμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και για την ανεξαρτησία μας». Παράλληλα, ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι "σύντομα" θα προχωρήσει η πρωτοβουλία "Energy Highways", η οποία έχει στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το έργο GSI από δυνητικούς επενδυτές.