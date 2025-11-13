Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών κατά 11% στα 2,5 δισ. ευρώ

Συνεργασία για την κατάρτιση του νέου «ΕΣΠΑ» 2028-2034 και της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη.

Αύξηση του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2033 κατά 11%, στα 2,5 δισ. ευρώ, καθώς και αύξηση στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών από το 2026 κατά 35 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Χατζηδάκης απηύθυνε επίσης πρόσκληση στις Περιφέρειες για συνεργασία προκειμένου: να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς επίσης να διαμορφωθεί το εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 της ΕΕ και να οριστικοποιηθεί η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

«Αποτελεί απόφαση του πρωθυπουργού να εξετάσουμε συνολικά το θέμα της χρηματοδότησης των Περιφερειών και των Δήμων, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε, όπως και πέρυσι, τις πιέσεις στα οικονομικά σας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι κατά την περίοδο 2013 – 2014, όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης, σχεδιάστηκε το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο οποίο το μερίδιο των Περιφερειών αυξήθηκε από 21 σε 34% του συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης το 2024 στο υπουργείο Οικονομικών αυξήθηκε δύο φορές ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Περιφερειών για την πληρωμή ολοκληρωμένων έργων. «Κάναμε το αυτονόητο σε πνεύμα συνεργασίας και με το ίδιο πνεύμα εργαζόμαστε σήμερα», είπε.

Για τις χρηματοδοτήσεις στο εξής ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε:

«Τον Ιανουάριο ξεκινάει η νέα περίοδος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το 2026-2033. Κατ’ αρχήν η ύπαρξη του προγράμματος αποτελεί ένα θετικό θεσμικό βήμα, για να υπάρχει σχεδιασμός στη χρηματοδότηση των Περιφερειών. Στη νέα περίοδο, τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11% σε σχέση με τον προηγούμενο. Οπότε θα έχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες για έργα και παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, από το 2026 θα έχουμε μία αύξηση στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών κατά 35 εκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία, τα 10 εκατ. ευρώ θα καλύψουν τις αυξήσεις του μισθολογικού κόστους στις Περιφέρειες, και τα 25 εκατ. ευρώ θα καλύψουν το αυξημένο κόστος μεταφοράς μαθητών».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απηύθυνε εξάλλου κάλεσμα για συνεργασία στις Περιφέρειες για:

- Το Ταμείο Ανάκαμψης: «Το Ταμείο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2026 και οι Περιφέρειες διαχειρίζονται έργα που είναι σε εξέλιξη. Πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας ώστε τα έργα να έχουν όντως ολοκληρωθεί έως τότε. Είναι κρίμα να έχουμε διαθέσιμα κονδύλια, να διεκδικούμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις αλλά να χάνονται χρήματα από την ΕΕ. Όλοι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε», επεσήμανε.

- Τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων: «Υπάρχουν δύο επιτροπές, μια επιχειρησιακή και μία υγειονομική. Είναι ουσιαστικής σημασίας η συνεργασία μας. Σας καλώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προλάβουμε την εξάπλωση του κακού. Αποζημιώσεις δίνουμε και θα δώσουμε, όμως η προτεραιότητα πρέπει να είναι η σωτηρία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Σε αυτόν τον τομέα δεν χωρούν εκπτώσεις, ούτε γραφειοκρατικές αντιλήψεις. Απαιτείται αίσθηση καθήκοντος από όλους μας», είπε.

- Στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 της ΕΕ: «Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής θα υπάρχει ένα μεγάλο «πακέτο» για τη χώρα, ύψους 49,2 δισ. ευρώ για το σύνολο των παρεμβάσεων. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις Περιφέρειες και το Ευρωκοινοβούλιο για τον περιορισμό του ρόλου τους. Η κυβέρνηση ασχολείται με το θέμα και εγώ ο ίδιος θα έχω συντονιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε στενή συνεργασία και δομημένο διάλογο με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ ώστε να προχωρήσουμε όσο πιο ομαλά γίνεται και να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός εθνικός συντονισμός. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, η πρόταση της ΕΕ μπορεί να γίνει καλύτερη, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερη. Γι’ αυτό χρειάζεται κινητοποίηση στο επίπεδο της κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης».

- Στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη: «Συνεργαζόμαστε στενά με τις Περιφέρειες και τους Δήμους και έχουμε ήδη παρουσιάσει 22 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, έχουν αναδειχθεί και δρομολογηθεί πάνω από 300 δράσεις, ενώ στο συνεργατικό μοντέλο εργασίας συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 φορείς. Είναι σημαντικό να έχουμε συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία γιατί σε αυτόν το σχεδιασμό θα βασιστεί το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία 2027-2031. Χρειαζόμαστε τις απόψεις και τη στήριξή σας για να προχωρήσουμε έχοντας πληρέστερη γνώση του πεδίου», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Ανήγγειλε επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΟΙΠ προκειμένου γίνει επισκόπηση της πορείας.

«Υπάρχει δέσμευση κεντρικά από την κυβέρνηση, όχι μόνο να συζητάμε μαζί σας αλλά και να προσπαθούμε να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις προς όφελος των Περιφερειών και των πολιτών», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Δεν υπόσχομαι θαύματα, υπόσχομαι όμως ότι - όπως έχει γίνει και μέχρι σήμερα - μπορούν να γίνουν κι άλλα σταθερά βήματα μπροστά στη συνεργασία μας. Θα δούμε σε πρώτη φάση τα όποια οικονομικά σας αιτήματα. Θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί στην μάχη για το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί και στο σχέδιο για μια Ελλάδα που θα έχει ισόρροπη ανάπτυξη, μια Ελλάδα που θα έχει μέλλον όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην πιο μακρινή περιφέρεια».