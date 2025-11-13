Πακιστάν: Ισόβια ασυλία στον πρόεδρο της χώρας και στον αρχηγό του στρατού

Το πακιστανικό κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα μια αμφιλεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση που χορηγεί στον πρόεδρο και τον νυν αρχηγό του στρατού ισόβια ασυλία από κάθε δικαστική δίωξη, κάτι που καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση ως «χαριστική βολή στη δημοκρατία».

Αυτή η 27η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία υιοθετήθηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων από την Εθνοσυνέλευση και μετά από τη Γερουσία, διευρύνει επίσης τις εξουσίες του αρχηγού του πακιστανικού στρατού και περιορίζει το ρόλο και την ανεξαρτησία του κορυφαίου δικαστηρίου της χώρας.

Ο στρατός, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος θεσμός του Πακιστάν, έχει κυβερνήσει τη χώρα σχεδόν για το μισό της ιστορίας της μετά την ανεξαρτησία της το 1947. Κατηγορείται συστηματικά ότι επεμβαίνει στην πολιτική, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Το κείμενο της αναθεώρησης, που πρέπει τώρα να υπογραφεί από τον πρόεδρο για να τεθεί σε εφαρμογή, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου αξιώματος του «αρχηγού των δυνάμεων της Άμυνας», το οποίο αναλαμβάνει ο αρχηγός του επιτελείου στρατού Ασίμ Μουνίρ και που τον τοποθετεί πάνω από τους αρχηγούς των επιτελείων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, όλοι οι στρατιωτικοί που προάγονται στο βαθμό του «στρατάρχη», όπως έγινε το Μάιο με τον Ασίμ Μουνίρ έπειτα από μια σύγκρουση-αστραπή ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία, θα μπορούν πλέον να διατηρούν το βαθμό και τα προνόμιά τους ισοβίως και να χαίρουν ασυλίας έναντι κάθε δικαστικής δίωξης.

Ισόβια ασυλία χορηγείται επίσης στον πρόεδρο, ο οποίος είναι σήμερα ο Ασίφ Άλι Ζαρντάρι.

«Καταστρέφεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»

Με την αναθεώρηση δημιουργείται επίσης ένα ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα είναι πλέον το μόνο που θα μπορεί να ασχολείται με συνταγματικές υποθέσεις, αφαιρώντας εξουσίες από το Ανώτατο Δικαστήριο και περιορίζοντας την ανεξαρτησία του, αφού η εκτελεστική εξουσία θα μπορεί να αλλάζει τους δικαστές του.

Η αναθεώρηση αυτή είναι «η χαριστική βολή στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και στην καλή λειτουργία της δημοκρατίας», καταγγέλλει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαϊέντ Ζουλφικάρ Μπουχάρι, εκπρόσωπος του PTI, του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, βουλευτές του οποίου έσκισαν αντίγραφα του κειμένου και αποχώρησαν από την αίθουσα πριν από την ψηφοφορία.

«Χορήγησαν στον πρόεδρο ισόβια ασυλία έναντι κάθε ποινικής δίωξης και δημιούργησαν ένα σύστημα που συγκεντρώνει την εξουσία στα χέρια ενός μόνο στρατιωτικού αξιώματος», λέει ο Σαλμάν Άκραμ Ράτζα, γενικός γραμματέας του PTI.

«Αυτή η συνταγματική αναθεώρηση θα ενισχύσει τον αυταρχισμό και η λίγη δημοκρατία που απέμενε στη χώρα θα εξαφανισθεί», λέει εκφράζοντας την ανησυχία του ο Οσάμα Μαλίκ, δικηγόρος με έδρα το Ισλαμαμπάντ.

«Το κείμενο αυτό όχι μόνο καταργεί τον πολιτικό έλεγχο στις δραστηριότητες του στρατού, αλλά θα καταστρέψει επίσης πλήρως τη στρατιωτική ιεραρχία, όπου όλοι οι αρχηγοί των επιτελείων θεωρούνταν προηγουμένως ίσοι», πρόσθεσε.

Οι αλλαγές αυτές «θα καταστρέψουν κάθε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης», επιτρέποντας στην κυβέρνηση «να ανταμείβει τους υπάκουους δικαστές και να τιμωρεί τους άλλους μεταθέτοντάς τους σε απομακρυσμένα δικαστήρια», λέει ο Μαλίκ.

Το κείμενο αυτό είναι το τελευταίο μιας σειράς νόμων με στόχο τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την εύθραυστη κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ήρθε στην εξουσία το 2024 μετά τις βουλευτικές εκλογές που στιγματίσθηκαν από κατηγορίες για νοθεία.

Το κυβερνών κόμμα είχε επανειλημμένα επικρίνει αποφάσεις της δικαιοσύνης ευνοϊκές για τον φυλακισμένο πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό του αντιπολιτευόμενου PTI Ίμραν Χαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ