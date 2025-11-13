Τουρισμός

Ουτρέχτη: Το «μικρό Άμστερνταμ» που αξίζει να ανακαλύψετε

Μια γραφική ολλανδική πόλη για να βάλετε στη λίστα των ταξιδιών σας.

Αν έχετε ήδη επισκεφθεί το Άμστερνταμ, γιατί να μην γνωρίσετε και το «μικρό Άμστερνταμ»; Με χαριτωμένα σπίτια χτισμένα κατά μήκος των καναλιών, η Ουτρέχτη μοιάζει με μια μίνι εκδοχή της ολλανδικής πρωτεύουσας χωρίς τα πλήθη των τουριστών.

Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας είναι μια γοητευτική φοιτητούπολη (το πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ιδρύθηκε το 1636 και είναι το μεγαλύτερο της Ολλανδίας), η οποία διαθέτει πολλά πάρκα, κανάλια, μουσεία και ιστορικά κτήρια.

Mάλιστα, όλα αυτά συνδέονται με ποδηλατόδρομους, καθώς η Ουτρέχτη είναι μία από τις πιο bike friendly πόλεις στον κόσμο.

Η πόλη απέχει μόλις 20 λεπτά με το τρένο από τον κεντρικό σταθμό του Άμστερνταμ και είναι εξίσου προσβάσιμη από το Ρότερνταμ και τη Χάγη.

Αν θέλετε κι άλλους λόγους για να την επισκεφθείτε, διαβάστε τους στο travelgo.gr

