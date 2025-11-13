Disney: Ξεπέρασαν την εκτίμηση τα κέρδη, υστέρησαν τα έσοδα - Βίοι αντίθετοι για streaming, συνδρομητική

Ανάμεικτα είναι τα μηνύματα που στέλνουν τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους που ανακοίνωσε η Disney την Πέμπτη, με το streaming και την συνδρομητική τηλεόραση να ακολουθούν αντίθετες κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ωστόσο υστέρησαν τα έσοδα, καθώς ο τομέας ψυχαγωγίας της εταιρείας δέχτηκε πιέσεις από τα τηλεοπτικά της δίκτυα και ένα υποτονικό πρόγραμμα κινηματογραφικών ταινιών. Η μετοχή της Disney υποχωρεί περισσότερο από 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, η Disney ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,11 δολάρια έναντι αναμενόμενων 1,05 δολαρίων σε σύγκριση με τις προβλέψεις της Wall Street, σύμφωνα με την LSEG:

Τα έσοδα ήταν 22,46 δισ. δολ., περίπου συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και χαμηλότερα της εκτίμησης που ανέμενε 22,83 δισ. δολ. Η πτώση των εσόδων κατά 6% στον τομέα ψυχαγωγίας της εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες streaming, τηλεόρασης και κινηματογράφου, συνέβαλε στην υποχώρηση των κερδών.

Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε 1,44 δισ. δολάρια ή 73 σεντς ανά μετοχή, περισσότερο από το διπλάσιο των 564 εκατομμυρίων δολαρίων ή 25 σεντς ανά μετοχή που ανακοίνωσε η Disney την ίδια περίοδο πέρυσι. Προσαρμόζοντας τα έκτακτα στοιχεία, η Disney ανέφερε κέρδη ανά μετοχή 1,11 δολαρίων.

«Συνολικά, τελειώνουμε το έτος με μεγάλη δυναμική», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Disney, Χιου Τζόνστον, στο CNBC σχετικά με τις δραστηριότητες streaming και του τομέα των εμπειριών της εταιρείας.

Το streaming παρέμεινε το φωτεινό σημείο της επιχείρησης, καθώς οι καταναλωτές συνέχισαν να απομακρύνονται από το πακέτο συνδρομητικής τηλεόρασης. Τα λειτουργικά έσοδα για τα γραμμικά δίκτυα μειώθηκαν κατά 21% στα 391 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αυξήθηκαν κατά 39%, στα 352 εκατομμύρια δολάρια, για το streaming. Τα υψηλότερα λειτουργικά έσοδα για το streaming σημειώθηκαν καθώς οι τιμές αυξήθηκαν για τις υπηρεσίες streaming της Disney.

Τα έσοδα από διαφημίσεις για τα δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν το δίκτυο μετάδοσης ABC και τα κανάλια συνδρομητικής τηλεόρασης όπως το FX, υπέστησαν επίσης πλήγμα.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Disney, συμπεριλαμβανομένου του ESPN, δεν είναι διαθέσιμα για τους πελάτες του YouTube TV της Google από τις 31 Οκτωβρίου λόγω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ των δύο εταιρειών για την μεταφορά.

Η ναυαρχίδα της υπηρεσίας streaming Disney+ πρόσθεσε 3,8 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή, ανεβάζοντας το σύνολο σε 131,6 εκατομμύρια, ενώ η Hulu είχε 64,1 εκατομμύρια πελάτες. Η Disney βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης του Hulu — του οποίου τον πλήρη έλεγχο ανέλαβε νωρίτερα φέτος — στην εφαρμογή Disney+.

Αυτή είναι η τελευταία φορά που η εταιρεία θα αναφέρει τον αριθμό των συνδρομητών και το μέσο έσοδο ανά μονάδα, ή ARPU, για τις υπηρεσίες streaming της, οι οποίες περιλαμβάνουν τα Disney+ και Hulu.

Αντίθετα, η Disney θα ακολουθήσει τα βήματα του κολοσσού streaming Netflix, το οποίο νωρίτερα φέτος σταμάτησε να ενημερώνει τους επενδυτές για τον αριθμό των συνδρομητών του.

Τα έσοδα για το αθλητικό τμήμα της Disney, δηλαδή το ESPN, αυξήθηκαν κατά 3% σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα λειτουργικά έσοδα παρέμειναν σταθερά στα 898 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τέλος, τα έσοδα για τον τομέα των εμπειριών, ο οποίος αποτελείται από θεματικά πάρκα, θέρετρα και κρουαζιέρες, καθώς και καταναλωτικά προϊόντα, αυξήθηκαν κατά 6% στα 8,77 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα για τον τομέα αυξήθηκαν κατά 13% στα 1,88 δισεκατομμύρια δολάρια.