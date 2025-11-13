Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς
Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε έργα για την περιοχή της Ελευσίνας, όπως η μεταφορά του λιμανιού, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου.

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Ελευσίνα, όπου είχε συνάντηση με πολίτες της περιοχής, αμέσως μετά την εκδήλωση για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα - από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την περιοχή της Ελευσίνας, όπως η μεταφορά του λιμανιού, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου.

