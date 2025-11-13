Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια, υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια, υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Δήμας τόνισε ότι οι υποδομές και τα συστήματα Μεταφορών επιτελούν νευραλγικό ρόλο στον μηχανισμό λειτουργίας της πολιτείας και αναφέρθηκε σε έργα εμβληματικά, αλλά και πολλά περισσότερα μικρότερης έκτασης, που γίνονται σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα πεδία αρμοδιότητας, όπως: οδικά, συγκοινωνιακά, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, φράγματα, αρδευτικά, έργα ύδρευσης και κτιριακά.

Σχετικά με τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, ο Υπουργός δήλωσε, μεταξύ άλλων:

· Πάτρα – Πύργος: Άμεσα, σε λίγες εβδομάδες, θα παραδοθούν τα 10 χλμ. που απομένουν κοντά στην Πάτρα για την ολοκλήρωση του έργου.

· Ε65: Το βόρειο τμήμα που υπολείπεται θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

· ΒΟΑΚ: Εκτελούνται ήδη εργασίες στο δημόσιο έργο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και μέσω ΣΔΙΤ από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Υπεγράφη η σύμβαση για το κυρίως τμήμα «Ηράκλειο – Χανιά», ενώ εργαζόμαστε να ενεργοποιηθεί σύντομα και η προαίρεση για το τμήμα «Χανιά – Κίσσαμος».

«Η ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων αλλάζει ριζικά τον χάρτη οδικών μετακινήσεων. Στην ηπειρωτική Ελλάδα το διαπιστώνουμε ήδη στο Πάτρα – Πύργος, όπου παραδόθηκε το μεγαλύτερο τμήμα. Θα το διαπιστώσουμε ακόμη περισσότερο με τη σύνδεση της ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, η οποία θα διαμορφώσει καινούργιες πραγματικότητες στις οδικές μετακινήσεις, απελευθερώνοντας μια νέα δυναμική στο εμπόριο και στον τουρισμό», σημείωσε ο κ. Δήμας.

Παρεμβάσεις γίνονται και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με έργα Μετρό και εκσυγχρονισμό στόλου των μέσων μεταφοράς. Στην Αττική προκηρύχθηκε το έργο για την τριπλή παρέμβαση στον Σκαραμαγκά, ενώ στη Θεσσαλονίκη η Υπερυψωμένη Οδός κατασκευάζεται με πρόοδο που ξεπερνά το 30%.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι στον τομέα του σιδηροδρόμου, βασική προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση του δικτύου μετά τις εκτεταμένες καταστροφές από τον «Daniel», ενώ παράλληλα, προχωρά η σύνδεση των δικτύων χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών με λιμένες στρατηγικής σημασίας.

Έδωσε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τη θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση, με τη δρομολόγηση κατασκευής φραγμάτων (Μπραμιανών, Ασωπού, Τσικνιά) και την ωρίμανση νέων έργων με ΣΔΙΤ (Ενιπέα, Ταυρωνίτη).

Στο πεδίο των κτιριακών έργων, ο κ. Δήμας τόνισε πως έχουν άμεσο αντίκρισμα στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου ανακαινίσθηκαν 430 σχολεία, ενώ δρομολογούνται ανακαινίσεις σε 2.500 σχολικές μονάδες με δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ανάλογες παρεμβάσεις γίνονται σε νοσοκομεία και κτίρια στους τομείς Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Είναι μια ενότητα παρεμβάσεων που μπορεί να μην τυγχάνει της προβολής των εμβληματικών έργων, αλλά έχει καθοριστική σημασία για τις τοπικές κοινωνίες και γι’ αυτό, κάθε άλλο παρά την αμελούμε», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε: «Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τη θεσμική μεταρρύθμιση που αφορά στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο πλάνο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών υποδομών, αλλά και μια συγκροτημένη πολιτική για την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».