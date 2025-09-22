Νέο «πλήγμα» για την Ινδία η νέα βίζα των 100.000 δολαρίων του Τραμπ - Πώς επηρεάζει τους εργαζόμενους

Οι τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το ερώτημα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους όσον αφορά τους εργαζόμενούς τους.

Αναταραχή προκάλεσε στους Ινδούς εργαζόμενους στις ΗΠΑ η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο πως θα επιβάλει τέλος 100.000 δολαρίων ετησίως σε επιχειρήσεις για χορήγηση της βίζας εργασίας H-1B, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα.

Οι τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το ερώτημα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους όσον αφορά τους εργαζόμενούς τους.

Όπως μεταδίδει το CNBC και το Bloomberg, η ανακοίνωση του Τραμπ «τάραξε» τις εταιρείες, που εδώ και καιρό βασίζονται στο πρόγραμμα αυτό για να προσελκύσουν ταλέντα από όλο τον κόσμο, ειδικά στην τεχνολογικά ανεπτυγμένη οικονομία της Καλιφόρνιας.

Το αποτέλεσμα ήταν οι τεχνολογικές εταιρείες να στείλουν προειδοποιητικά μηνύματα στους υπαλλήλους τους είτε να μην ταξιδεύουν εκτός ΗΠΑ, είτε -όσοι ήταν ήδη στο εξωτερικό- να αναζητήσουν επειγόντως πτήσεις επιστροφής.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για την Ινδία, αφού περίπου το 71% των κατόχων βίζας H-1B στις ΗΠΑ είναι Ινδοί και το 12% είναι Κινέζοι, αντίστοιχα, με την αύξηση των τελών για τη βίζα H-1B να τους «βυθίζει» σε αβεβαιότητα ως προς το επαγγελματικό τους μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο τριών ετών, που έχει δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη.

Η κυβέρνηση της Ινδίας, από την πλευρά της, αντέδρασε στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το νέο τέλος για τη βίζα, λέγοντας ότι η πολιτική «είναι πιθανό να έχει ανθρωπιστικές συνέπειες».

Ο Τσαρλς-Χένρι Μονκό, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Syz Group, τόνισε ότι το νέο εξαψήφιο τέλος για τις βίζες H-1B θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για τα παγκόσμια κέντρα ταλέντων που επιδιώκουν να προσελκύσουν εξειδικευμένους εργαζόμενους. «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι "επώδυνο" για τις ΗΠΑ από την άποψη της καινοτομίας», δήλωσε ο Μονκό στο CNBC.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της αύξησης των τιμών των H-1B φαίνεται σχετικά μέτριος για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ιδίως την Amazon.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτών και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, ο αμερικανικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου απασχολούσε κατά πολύ τους περισσότερους κατόχους βίζας H-1B -πάνω από 14.000- στα τέλη Ιουνίου. Οι Microsoft, Meta, Apple και Google, από την άλλη, είχαν πάνω από 4.000 βίζες κατά το οικονομικό έτος 2025, αντίστοιχα.