Στασινός: Δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας καρνάγιων – Σημαντική η προστασία τους

Την προστασία όλων των καρνάγιων μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής ταυτότητας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στο πλαίσιο της 7ης Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων- Ταρσανάδων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ.

Στη σχετική πρωτοβουλία καθώς και στην προσπάθεια στήριξης του κλάδου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο έθεσε στη συζήτηση ο Βασίλης Βασιλειάδης, ναυπηγός-μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων- Ταρσανάδων (ΠΑΣΝΑΥΤΑ), ζητώντας να βγουν τα καρνάγια από το «κόκκινο», ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει, μεταξύ άλλων, ότι «το κενό που δημιουργείται στην Ελλάδα με τη συρρίκνωση των καρνάγιων το εκμεταλλεύονται γειτονικές και άλλες χώρες που αναπτύσσονται για να το καλύψουν». Την πρόοδο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καρνάγια - ταρσανάδες τους τελευταίους μήνες, με τη στήριξη του ΤΕΕ, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άμεσα, ανέλυσε η α' αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντωνία Μοροπούλου, ενώ πολλοί κυβερνητικοί, πολιτικοί και θεσμικοί εκπρόσωποι ανέλυσαν τις απόψεις και τις προσεγγίσεις τους πάνω στα προβλήματα του κλάδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ, ο ο Γιώργος Στασινός, εκφράζοντας «το ενδιαφέρον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας να συνδράμει στην επίλυση των θεσμικών προβλημάτων που δυσκολεύουν τη λειτουργία των καρνάγιων», υπογράμμισε την ανάγκη να λύνονται τα ζητήματα στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε «μιλήσαμε με τον υφυπουργό προκειμένου να βοηθήσουμε ως ΤΕΕ όπου χρειάζεται και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δημιουργήσουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα όλων των καρνάγιων». Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία να προστατευτεί η συντήρηση των ξύλινων σκαφών καρνάγια, ενώ επανέλαβε την βούληση του ΤΕΕ να βοηθήσει όπου απαιτηθεί.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, αφού επισήμανε την αξία των καρνάγιων, των ταρσανάδων και των καραβομαραγκών στη ναυτική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, χαρακτήρισε «υποχρέωση» τη στήριξή τους. Κάτι, που όπως υπενθύμισε γίνεται με πράξεις τα τελευταία χρόνια, ενώ επισήμανε ότι «αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας». Σε ό,τι αφορά στις κινήσεις που έχουν ήδη γίνει, τόνισε τη θεσμική κατοχύρωση των καρνάγιων-ταρσανάδων, την επίλυση ζητημάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το μητρώο καρνάγιων, τις ρυθμίσεις για την παραχώρηση χώρων σε αιγιαλό και χερσαίες ζώνες λιμένων καθώς και τις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση νέων τεχνιτών. Σχετικά με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας τόνισε ότι θα βελτιώσει τον κλάδο και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, υπενθυμίζοντας και την πρόσφατη δράση για το αποθετήριο των διατηρητέων κτιρίων στο Αιγαίο. «Στόχος μας είναι να στηρίξουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους του κλάδου, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες, την απασχόληση, τον τουρισμό και την εθνική οικονομία» προσέθεσε.

Στην τοποθέτησή της η α' αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντωνία Μοροπούλου, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας καρνάγιων, σημειώνοντας ότι «το αποθετήριο με τις θέσεις και τα διαγράμματα λειτουργίας των καρνάγιων είναι το εργαλείο που θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είναι γνωστό ότι κινείται γρήγορα και θεωρούμε ότι θα το καταφέρουμε έγκαιρα. Πρέπει το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα καρνάγια να έχουν διατηρηθεί στις θέσεις και στις λειτουργίες τους». «Το αποθετήριο που συζητάμε θα είναι ο οδηγός της διατήρησης χρήσης των καρνάγιων, θα υπάρχει εθνική βάση και δεν θα μπορεί να λέει ο καθένας τι θέλει» εξήγησε. Συνόψισε την προσπάθεια και τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο διάλογος, ο οποίος ξεκίνησε από κοινού από το ΤΕΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καρνάγιων-Ταρσανάδων τον Δεκέμβριο του 2024 σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κα το Υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας ως κύρια σημεία την ανάγκη αναγνώρισης και την πρόοδο των παραχωρήσεων σε μακροπρόθεσμη βάση και με ελάχιστο τίμημα, ανεξάρτητο από αξίες γης, ώστε να κατοχυρωθεί ότι τα καρνάγια είναι στρατηγική επιλογή να διατηρηθεί η χρήση και η βιώσιμη λειτουργία των καρνάγιων.

