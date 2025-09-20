Τραμπ: Τέλος 100.000 ευρώ ετησίως για χορήγηση βίζας εργασίας στον τεχνολογικό τομέα

Η κίνησή του να αναδιαμορφώσει την βίζα Η - 1Β αποτελεί την πιο σημαντική του προσπάθεια μέχρι στιγμής να αλλάξει το καθεστώς των προσωρινών αδειών εργασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τέλος 100.000 ευρώ ετησίως σε επιχειρήσεις για χορήγηση της βίζας εργασίας H - 1B, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε εργαζόμενους από την Κίνα και την Ινδία.

Από όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει εφαρμόσει ευρεία μέτρα για την καταστολή της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον περιορισμό ορισμένων μορφών νόμιμης μετανάστευσης προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους. Η κίνησή του να αναδιαμορφώσει την βίζα Η - 1Β αποτελεί την πιο σημαντική του προσπάθεια μέχρι στιγμής να αλλάξει το καθεστώς των προσωρινών αδειών εργασίας.

Σημειώνεται ότι η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άδειες για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες. Πρόκειται για άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο τριών ετών, που έχει δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο Bloomberg.

Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα H-1B αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση των εγκρίσεων το 2022 επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αντίθετα, η κορύφωση των απορρίψεων καταγράφηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 θεωρήσεις εισόδου για εργασία το 2024, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν ανανεώσεις.

Τα τρία τέταρτα των αιτούντων βίζα H-1B, οι οποίοι έλαβαν έγκριση να εργαστούν στις ΗΠΑ, κατάγονται από την Ινδία.

«Χρυσή» κάρτα διαμονής έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δημιουργείται «χρυσή» κάρτα διαμονής, που θα μπορεί να αποκτάται με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίων δολαρίων, κατ’ εικόνα της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει να ζει και να εργάζεται κανείς στις ΗΠΑ.

«Θα είναι τεράστια επιτυχία», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους για το νέο σύστημα, που επιτρέπει σε αλλοδαπούς με «εξαίρετες ποιότητες» να αποκτούν τη «χρυσή» κάρτα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ